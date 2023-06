Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo, ex di Arisa, stanno insieme?/ “Beccati a cena insieme”

Anna Pettinelli ritrova l’amore con Andrea di Carlo? Lo scoop

Anna Pettinelli ha posto fine alla lunga relazione con Stefano Macchi, chiudendo il capitolo in modo definitivo. Ai microfoni di Verissimo, la speaker radiofonica ha svelato di aver ritrovato l’amore ma tenendo nascosta l’identità dell’uomo misterioso.

Stefano Macchi, ex Anna Pettinelli/ Prima foto di famiglia col bebè ed Elisa D'Ospina

Secondo l’indiscrezione di Novella 2000, Anna Pettinelli potrebbe avere una relazione con Andrea Di Carlo. Importante manager del mondo televisivo, ha avuto una turbolenta storia con la cantante Arisa, terminata non ne migliore dei modi. Ora sembra, che l’ex dell’artista sia stato pizzicato a cena fuori con l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi: “Anna e Andrea sono stati beccati insieme durante una cena. Insieme hanno realizzato uno scatto, postato poi sui social network. Da qui la domanda: si sarà trattato di un incontro di lavoro o c’è qualcosa di importante tra loro? I più maliziosi credono che non si tratti semplicemente di questioni lavorative, ma che tra la Pettinelli e Di Carlo sia sbocciato qualcosa di serio” si legge su Novella 2000.

Chi è la nuova fiamma di Anna Pettinelli?/ "Tornata a sorridere, ma ho paura che..."

Anna Pettinelli svela di avere un nuovo amore

Anna Pettinelli, ai microfoni di Verissimo, ha rotto il silenzio sulla separazione dall’ex Stefano Macchi con il quale ha fatto coppia fissa per anni: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona, poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non è più la persona che pensavi fosse.”

E ancora: “Cosa mi rimane di questa storia? Un po’ poco. sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa mi aspettavo che le cose andassero in maniera diversa ma non è andata così”. Anna Pettinelli ha poi rivelato di aver ritrovato la felicità con un nuovo amore: “Mi sto frequentando con una persona. Sono tornata a sorridere, sì, ma con una paura che possa anche tornare a soffrire… quindi ora ci vado con i piedi di piombo“.

Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli/ Quella volta a The Voice of Italy...

© RIPRODUZIONE RISERVATA