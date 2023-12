Anna Pettinelli è fidanzata?/ La rivelazione dopo rumor e smentite: “E’ un cuoco, ma non dico altro…”

Anna Pettinelli e il “mistero” del nuovo fidanzato: “Nemmeno sotto tortura vi dico chi è…”

Ne apprezziamo quotidianamente la competenza in ambito radiofonico, l’irriverenza della sua attitudine; da tempo siamo abituati a vederla nei panni di docente ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Anna Pettinelli che, oltre ai suoi impegni professionali, nelle ultime settimane ha destato la curiosità degli appassionati in primis per le grandi novità sul fronte sentimentale.

Come anticipato, da tempo si vociferava di una possibile nuova liaison per Anna Pettinelli finchè non è stata lei stessa a darne l’ufficialità, seppur con il contagocce; ma andiamo con ordine. Innanzitutto, incalzata dal settimanale Nuovo Tv, la docente di Amici aveva confermato di essere innamorata ma: “Non farò il suo nome neppure sotto tortura; c’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. E’ il momento del miele e dello zucchero, insomma, un periodo perfetto per noi”. Anna Pettinelli ha voluto dunque tutelare gli albori della sua nuova relazione, scongiurando così le fastidiose congetture che spesso vengono alimentate dai media.

Anna Pettinelli, chi è il presunto nuovo fidanzato Giuseppe: "Ci siamo incontrati a maggio…"

Trascorse alcune settimane, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Pettinelli ha però finalmente vuotato il sacco raccontando nei dettagli la sua nuova liaison e soprattutto rivelando l’identità del fortunato. “Cucina bene perchè è la sua professione; fa il cuoco, ma viene da altre esperienze. La nostra storia va avanti da mesi, ci siamo incontrati a maggio”. Queste le parole della conduttrice radiofonica che però, seppur aggiungendo qualche dettaglio, non si è voluta dilungare sul dare specifiche anagrafiche dell’attuale compagno. Il cuoco che sta facendo breccia nel suo cuore pare si chiami Giuseppe, ma non è dato sapere altro per giusta volontà dei diretti interessati.

Prima ancora che Anna Pettinelli rivelasse qualche dettaglio sulla sua attuale liaison con un cuoco di nome Giuseppe, la docente di Amici dovette anche smentire alcuni rumor infondati sempre a tinte sentimentali. Secondo alcune voci la conduttrice radiofonica sembrava essere impegnata in una relazione con il manager Andrea Di Carlo, ex di Arisa. “E’ il mio agente e tra noi c’è solo una grande amicizia” – ha precisato così Anna Pettinelli – “Vediamo molta gente che fa a cena con il proprio manager ma non per questo deve esserci una storia d’amore”.











