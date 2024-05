Anna Pettinelli: “Fidanzato Giuseppe? Ci siamo lasciati”/ Choc a Verissimo: “Non tutti sono come sembrano”

Anna Pettinelli è single: “Giuseppe non è più il mio fidanzato”, confessione choc a Verissimo

La puntata di oggi di Verissimo, 4 maggio 2024, si è aperta con i due coach del Serale di Amici 2024 Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli. Per la prima volta i due hanno dimostrato di essere affiatatissimi ed in sintonia e prova ne sono le esibizione che ogni sabato regalano ai telespettatori durante le sfide tra i professori. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, tuttavia, Anna Pettinelli ha confessato di essersi lasciata con il suo fidanzato Giuseppe. È single e tale confessione ha spiazzato la conduttrice.

Nel dettaglio, infatti, Anna Pettinelli ha confessato: “Il mio Giuseppe non c’è più ci siamo lasciati.” “Ma davvero? Non ci posso credere… ti aveva fatto la dichiarazione d’amore” ha risposto sbalordita Silvia Toffanin. “Le persone non sono sempre quello che sembrano. Ci siamo lasciati per motivi che non sto qui a spiegare ma è così. Sono di nuovo single” ha continuato Anna Pettinelli, concludendo: “Sto benissimo, sto meglio di prima.” Non è andata oltre e non ha rivelato i motivi della fine della sua relazione.

Verissimo, Anna Pettinelli e la frecciata contro Rudy Zerbi: “Ha sempre avuto una cotta per me”

Durante la chiacchierata Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ospiti a Verissimo hanno parlato anche della loro esperienza ad Amici 2024. Innanzitutto Anna Pettinelli ha detto la sua su Rudy Zerbi che, soprattutto quest’anno, continua a punzecchiarla: “Rudy Zerbi ha sempre avuto una cotta per me. Ballare con lui? Ma l’hai visto com’è? È un orso.” E subito dopo ha aggiunto: “Lui parla ma io non lo sento più è proprio vento nelle orecchie.”

Ed infine ha concluso l’intervista con Silvia Toffanin rivelando di essere rimasta male per alcune esclusioni: “Mi arrabbio tantissimo perché sostengo le mie convinzioni e su quelle io mi scateno e non ho una mezza misura nell’esporle. Difendo i miei ragazzi, le mie ragioni mi fanno incavolare e poi quest’anno ci si è messo contro anche Cristiano Malgioglio. Ci sono rimasta male per alcune eslusioni però che vuoi farci, il meccanismo è questo io saluto tutti i ragazzi.”

