Anna Pettinelli fuori da Amici: cattivi rapporti con Maria De Filippi?/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi: Anna Pettinelli conferma la sua uscita di scena dal talent

Manca sempre meno al via ufficiale alla messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, e intanto può dirsi ufficiale l’uscita di scena dal talent di Anna Pettinelli. Le registrazioni TV di Amici 22 partiranno ufficialmente in via anticipata di un giorno il 14 settembre 2022, ma non vedranno riconfermarsi alla cattedra di insegnante di canto Anna Pettinelli, così come la diretta interessata ha riferito in un’intervista concessa a Superguidatv.

In occasione dell’intervento a mezzo stampa, che la voce RDS ha registrato mentre si trovava alle prese con la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia in corso, l’edizione Venezia 79 dove lei ha rappresentato la premiazione Starlight International Cinema, Anna Pettinelli ha anzitutto replicato alle voci che la vedono in rapporti turbolenti con la conduttrice Maria De Filippi, alla luce della mancata riconferma al talent di Amici.

Anna Pettinelli e i rapporti con Maria De Filippi, oltre Amici

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. – fa sapere Anna Pettinelli nell’intervento, per poi aggiungere a dispetto del chiacchiericcio che circola sul suo conto-. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Ma qual é il suo rapporto attuale con il Cinema, dal momento che ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia? “Ho un buon rapporto. Mi piace, lo seguo e ci vado. Se non riesco ad andare mi guardo i film in televisione anche se sono dell’idea che i film vadano visti in sala”. La voce RDS si palesa entusiasta soprattutto di guardare i film italiani, da buona patriota quale é: “Per il momento ho visto solo il film Siccità ma anche gli altri mi sembrano interessanti. Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini”.

