Anna Pettinelli, le liti con Rudy Zerbi ad Amici sono finte?/ “Ecco la verità…”

Anna Pettinelli torna a raccontarsi: l’intervista extra-Amici

Anna Pettinelli è una delle grandi protagoniste uscenti dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, per l’edizione in arrivo del programma Amici 21, e intanto ha rilasciato delle curiose dichiarazioni in un’intervista inedita concessa a Un caffé con, web format condotto da Lorella Cuccarini. Nonostante Lorella sia stata il membro di un team avversario al serale del talent, Anna Pettinelli ha parlato proprio alla più amata dagli italiani della timoniera del talent che l’ha resa celebre agli occhi del pubblico tv, Maria De Filippi, incalzata sulle qualità della consorte di Maurizio Costanzo: “Maria ha sempre ragione. Questa è una cosa che a me rode. Quando dice una cosa, lei la vede prima di te. Ha sempre ragione. È una psicologa. Sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli, è un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile Maria la chiamerei e le chiederei cosa farebbe. Tengo conto della sua opinione. Questa è la grande forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa, ma se non fosse così, non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora? Non so come faccia a vivere. Gioca a padel. Ma quando? Alle 5 del mattino?”.

Ma non è tutto. Perché, inoltre, Anna non ha lesinato dichiarazioni neanche sulle liti ad oggi avute con Rudy Zerbi ad Amici, assicurandone la veridicità in quanto dovute all’incompatibilità riscontrata nel loro dualismo, come accaduto all’ultima edizione del talent, Amici 21, in primis per il pupillo del talentscout LDA, che la speaker Rds ha criticato in più occasioni giudicandolo come un “Gigi 3.0” in quanto una copia del padre Gigi D’Alessio, un “banalatto” per i testi delle sue canzoni e un “40 nel corpo di un 20enne” perché non moderno a suo avviso : “La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Tu lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune”.

Anna Pettinelli e e le rivelazioni sull’esperienza vissuta a Temptation island

L’ormai insegnante di canto uscente di Amici 21 ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni sull’esperienza intrapresa con il fidanzato storico a Temptation island, raccontando un curioso retroscena: “Come ho vissuto Temptation Island? Per caso mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa. Avevo chiesto delle garanzie. Volevo sentire mia figlia. Io non sto lontana da mia figlia tre settimane senza sentirla. Avevo disperatamente di avere un contatto minimo con lei tutti i giorni e questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non l’avrei mai fatto. Ma non perché mia figlia fosse in pericolo. Ma perché non trovavo giusto privare mia figlia di un contatto con la madre per via di un reality. Il mio lavoro non deve turbare il mio assetto familiare. Il Grande Fratello per esempio non lo faccio perché non posso avere contatti con la famiglia. Ciao, non mi interessa”. Ma cosa è accaduto tra lei e Stefano Macchi, con la scelta di mettere in discussione il loro amore in tv? “Quello che è successo a Temptation sono meccanismi sadici, terribili -ha fatto sapere l’ex Amici 21 sul gioco delle tentazioni-. Lo rifarei, quello che è uscito sono io. Lì ho riso, pianto, mi sono disperata. Ma noi abbiamo avuto un dopo terribile. Quando siamo usciti e sono andate in onda le puntate, io mi inca***vo anche se lui mi aveva spiegato tutto. Continuavo a fargli vedere che avevo ragione. Quel falò è durato per altri 2/3 mesi, gli ho reso la vita un inferno. Poi dopo quando è finito mi sono calmata”.

