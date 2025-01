Anna Pettinelli elimina Ilan Muccino ad Amici 24: i motivi

Ilan Muccino non è più un allievo di Amici 24. L’annuncio è arrivato nel corso del nuovo daytime in onda su Canale 5, quando Anna Pettinelli ha richiesto un colloquio con il suo allievo per comunicargli le sue conclusioni sul suo percorso. “Ho dovuto fare delle valutazioni. Dopo l’ultima puntata sono rimasta sorpresa dalla valutazione che ha fatto Dardust perché è molto simile a quella fatta da me quando ho ascoltato il tuo inedito.” ha esordito la coach, con riferimento alle critiche avanzate dal compositore al suo nuovo brano durante l’ultima gara domenicale.

Pettinelli ha dunque motivato la sua decisione di eliminarlo da Amici: “Le tue potenzialità sono rimaste inespresse, potenzialità che io non rinnego. Ce l’hai la stoffa ma forse nella scuola di Amici non viene fuori. Mi sono fatta la domanda delle domande, ovvero se ti porterei al serale. La risposta è stata no, ed era giusto che io te lo dicessi subito. Non credo che la tua situazione possa cambiare in due mesi. Non ho visto miglioramenti ed è giusto che trovi la tua strada fuori.”

Ilan Muccino sconvolto dall’eliminazione: la reazione in casetta

Gelato dalla notizia, Ilan Muccino ha preferito non commentare, dicendo ad Anna Pettinelli di essere dispiaciuto dall’esito del suo percorso ad Amici 24. Il cantante è poi tornato in casetta, dove ha deciso di confidarsi soltanto con i suoi migliori amici di questo percorso: Trigno e Vybes. La notizia li sconvolge, così come lascia spiazzati gli altri ragazzi di Amici, che accompagnano, tra le lacrime, Ilan fino alla sua uscita definitiva dalla casetta e dal programma di Canale 5.