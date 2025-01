Anna Pettinelli replica alle critiche ricevute per l’eliminazione di Ilan Muccino ad Amici 24

Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo essere finita nel mirino dei fan di Amici 24. La coach del talent di Canale 5 ha raccolto in queste ore decine di critiche e commenti negativi a causa della decisione di eliminare Ilan Muccino. Nel daytime del 14 gennaio, Anna ha chiesto un colloquio a sorpresa con il suo allievo, che aveva precedentemente salvato dall’eliminazione voluta da Rudy Zerbi, per annunciargli la sua decisione di eliminarlo a sua volta. Spiazzato da questa improvvisa decisione, Ilan ha lasciato la scuola tra le lacrime dei compagni.

Anna Pettinelli elimina Ilan Muccino ad Amici 24 ma è polemica: "Illuso e umiliato"/ Perché ha sbagliato

Le modalità con le quali Anna Pettinelli ha eliminato Ilan Muccino sono finite nel mirino della polemica sollevata dal web. C’è chi ha definito la coach incoerente, chi l’ha accusata di aver illuso il ragazzo, salvato solo per essere poi eliminato pochi giorni dopo. Di fronte a questi commenti, Anna ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, rispondendo alle accuse.

Ilan Muccino eliminato da Amici 24, Anna Pettinelli: "Non ti porterò al serale"/ "Trova la tua strada fuori"

Perché Anna Pettinelli ha mandato via Ilan

Con una storia/video su Instagram, Anna Pettinelli ha canticchiato, con fare sarcastico, la celebre canzone di Mina ‘Parole, parole”, per poi aggiungere: “Ma quanto parlate che le cose non le sapete, quanto parlate!” La stoccata è chiaramente rivolta a tutti coloro che, in queste ore, le hanno rivolto parole ostili per l’eliminazione di Ilan Muccino. Uno sfogo, quello della speaker radiofonica, che lascia in qualche modo presupporre che presto spiegherà meglio le motivazioni che l’hanno portata a fare questo passo, dai lei comunque già spiegate all’ex allievo. Per Anna, infatti, Ilan non ha mostrato grandi miglioramenti, motivo per il quale era già certa che non l’avrebbe poi portato al serale di Amici 24.