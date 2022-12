Anna Pettinelli “Mio ex Stefano Macchi e figlio con Elisa D’Ospina? Indelicato/ Poi…

Anna Pettinelli, la fine della storia con Stefano Macchi

La storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi che il pubblico ha conosciuto con Temptation Island è finita da un po’ di tempo. Dopo la rottura, lui ha ritrovato l’amore con Elisa D’Ospina da cui, oggi, aspetta un figlio. I motivi della rottura non sono stati mai svelati apertamente da entrambi, ma oggi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, la Pettinelli racconta nuovi dettagli sulla scelta di chiudere la relazione.

Anna Pettinelli, domanda scomoda ad Alessandro Egger/ “Tua mamma dice pa**e?”

“Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”, le dichiarazioni della Pettinelli.

Le parole di Anna Pettinelli sull’ex Stefano Macchi

Nell’intervista rilasciata al settimanale Gente, Anna Pettinelli chiude definitivamente il capitolo Stefano Macchi che, sui social, ha annunciato che diventerà padre per la prima volta. Una gioia immensa che sta vivendo insieme alla compagna Elisa D’Ospina, ma cosa pensa effettivamente Anna Pettinelli? “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito“, ha detto.

GF Vip, Anna Pettinelli asfalta Attilio Romita/ "Fuori subito! Peggior concorrente!"

Nessun nuovo amore all’orizzonte per lei: “Non cerco nessuno. Nel caso, sarà l’amore a trovarmi, così come successe con Francesco, il grande amore della mia vita. Iniziammo scrivendoci mail e mi innamorai di lui senza averlo mai visto. Poi siamo stati insieme quasi dieci anni”.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Anna Pettinelli stronca Antonino Spinalbese/ "Narcisista patologico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA