Anna Pettinelli ha deciso di mettere in sfida Chiamamifaro ad Amici 2024: ecco perché

Anna Pettinelli ha deciso di mettere Chiamamifaro fortemente alla prova. Se è vero che la cantante è al momento considerata la più brava della classe di Amici 2024, è anche vero che, secondo la speaker, ha bisogno di essere messa alla prova ancor più degli altri. È per questo che le ha assegnato non uno ma ben due compiti in una sola settimana, che ha deciso di farle esibire a sorpresa, durante una delle sue lezioni.

Il risultato non ha però soddisfatto la prof, che è arrivata già provvista di una lettera spiacevole per Chiamamifaro perché è quella della sfida. “Ho deciso di giocare il carico da 11… – ha scritto Pettinelli nella lettera all’allieva – Ad Amici il carico massimo che un allievo può sopportare è la sfida. Le sfide servono per crescere, sono un’occasione per mettervi in mostra e per vedere tutto quello che sapete fare in un’occasione di rischio, perché davanti a te non ci sarò io, non ci sarà Rudy Zerbi ma un giudice esterno… Spero tu possa dimostrare quanto vali”.

Chi sarà la sfidante di Chiamamifaro ad Amici

Parole che hanno però fatto crollare in lacrime Chiamamifaro. L’allieva di Rudy Zerbi è inizialmente sbottata, chiedendosi cosa avesse fatto di male per meritarsi la sfida (clicca qui per scoprire com’è andata), poi ha accusato Anna Pettinelli di non aver neppure speso una parola per i due compiti esibiti per lei. Tornata in casetta, si è sfogata con i compagni, che sono apparsi increduli quanto lei della sfida. Affranta e dispiaciuta, Chiamamifaro ha potuto anche scoprire chi sarà la sua sfidante: si tratta di Kimono, che il pubblico già conosce per la sua partecipazione a X Factor nel 2019, edizione che la giovanissima vinse.