Anticipazioni Amici 2024, puntata 17 novembre: Francesca cambia squadra

Le anticipazioni di Amici 2024 continuano con un cambio di squadra. Dopo averla accettata nella sua squadra dopo la puntata di domenica, Emanuel Lo ha cambiato idea su Francesca. La nuova allieva, che si è classificata anche al primo posto nella sua prima gara in studio, è stata ‘abbandonata’ dal maestro che ha dichiarato di non sapere come seguirla al meglio, essendo il suo uno stile diverso dal suo.

È per questo che ha proposto alle colleghe, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, se fossero interessate a prendere la ballerina nel proprio team. A farsi avanti è stata Deborah, che ha accettato con piacere Francesca nella sua squadra, che prima di lei era composta solo da Rebecca e Teodora. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le classifiche e chi va in sfida

Quali sono le classifiche della nuova puntata di Amici 2024? Le anticipazioni del pomeridiano in onda il 17 novembre ci svelano che, per il canto, Nicolò è tornato ad occupare il primo posto, seguito al secondo dalla nuova arrivata Antonia (del team di Zerbi), al terzo da Senza Cri, al quarto da Diego. Quinto è invece Ilan, sesto TrigNo e ultimo Vybes. Sarà lui ad affrontare la sfida la prossima settimana.

Per la gara di ballo è stata invece Francesca, nuova allieva entrata con la sfida contro Sienna, a classificarsi prima. Secondo Alessio, terza Teodora, quarta Alessia e quinta Rebecca, che dunque va in sfida. Non si sono esibiti Daniele e Chiara perché la maestra Celentano ha sospeso loro la maglia dopo un’interrogazione andata male. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Diego sostituito, come sono andate le tre sfide

Non sono mancati colpi di scena nel corso della nuova registrazione del pomeridiano di Amici 2024. Le anticipazioni di SuperguidaTv ci svelano, infatti, che c’è stata una sostituzione oltre che sorprese nelle classifiche. Partiamo col svelare che i tre ragazzi in sfida – Alessia, Luke e Chiamamifaro (che si è aggiunta in corsa per volontà di Anna Pettinelli) – hanno tutti superato la sfida e rimangono allievi della scuola. Come però si è compreso dal daytime andato in onda in settimana, alla fine Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego Lazzari.

Al suo posto è entrata Antonia, ma le anticipazioni svelano che l’allievo non è stato definitivamente eliminato. Ciò vuol dire che potrebbe avere un’altra chance di restare nella scuola qualora lo volesse una tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, cosa che scopriremo nei prossimi giorni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024, le anticipazioni della registrazione dell’ottava puntata su Canale 5: nuova gara e classifiche

Torna l’appuntamento con Amici 2024 oggi, 14 novembre, con una nuova registrazione. È stata per gli allievi una settimana finora complicata, durante la quale non sono mancati confronti e scontri, anche tra prof e ragazzi. Oggi questi secondi sono chiamati a dare il meglio di sé sul palco di Canale 5 nel corso del nuovo pomeridiano come sempre condotto da Maria De Filippi e supervisionato dalla commissione dei professori di canto e ballo. Non saranno loro però a giudicare le performance degli allievi.

In studio arriveranno nuovi ospiti, esperti del mondo del canto e della danza, e starà a loro votare le esibizioni, dando vita alle nuove classifiche. Gli allievi che si classificheranno ultimi, come di consueto, finiranno in sfida, che dovranno poi sostenere la prossima settimana, nel nuovo pomeridiano.

Le sfide di Luk3 e Alessia e possibili sostituzioni ad Amici 2024

In questa ottava puntata di Amici 2024, a dover sostenere la sfida sono Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, e Alessia, ballerina allieva di Alessandra Celentano. Per il cantante è già la seconda sfida, mentre per Alessia è la prima volta, dopo l’ultimo posto avuto nella gara giudicata da Veronica Peparini. Scopriremo dunque oggi se i due allievi riusciranno a rimanere nella scuola oppure no.

Scopriremo inoltre se ci saranno ulteriori eliminazioni o sostituzioni da parte dei professori. Se Anna Pettinelli ha manifestato più volte la volontà di eliminate Luk3 visto il suo scarso rendimento nella scuola, Rudy Zerbi ha mostrato di essere interessato ad altri aspiranti allievi e, dunque, alla possibilità di una sostituzione. Nel daytime di ieri il prof, proprio per questo motivo, ha avuto un acceso scontro con il suo allievo Diego.

Il compito di Anna Pettinelli per Chiamamifaro

Nel corso della nuova registrazione del pomeridiano di Amici 2024 non mancheranno nuovi ospiti musicali, solitamente ex allievi del talent, che esibiranno in studio il loro ultimo singolo. Previsti anche i compiti assegnati dai professori, come quello che Anna Pettinelli ha inviato a Chiamamifaro, chiamata ad esibirsi sulle note di ‘Signor Tenente’ di Giorgio Faletti.