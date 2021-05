Anna Pettinelli Vs Aka7Even: “Dovevo prendere Sangiovanni”/ Scontro ad Amici 2021…

Nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Aka7even prima della finale di Amici 2021. L’insegnante che, dopo la semifinale aveva espresso tutta la propria gioia per il traguardo raggiunto dal suo allievo, si è scagliata contro il cantautore. A scatenare lo scontro è stato il disappunto di Luca Marciano che, dopo aver scoperto i brani assegnati per la finale, ha categoricamente rifiutato di eseguire “Oggi sono io”, la canzone di Alex Britti che ha eseguito anche Mina. La presa di posizione di Aka7even ha fatto infuriare Anna Pettinelli che, in collegamento telefonico, si è scagliato contro il suo allievo. Aka7even è convinto di non poter eseguire il pezzo e di non voler rischiare la finale con un brano così complicato. “Questo è il rituale di tutte le settimane: io ti do i pezzi e tu sei scontento. Per crescere bisogna prendere delle belle ‘musate’ sulle cose che ad occhio non ci riescono e lavorarci sopra. Non possiamo andare in finale con quattro canzonette di me**a. Allora facciamo la ‘pappa al pomodoro’ come Sangiovanni, che la canta meglio la mia portinaia di casa“, si sfoga la Pettinelli.

AMICI 2021 ED.20/ Diretta puntata oggi, 13 maggio: sorprese per Giulia e Deddy...

Aka7even si sfoga, Anna Pettinelli sbotta prima della finale di Amici 2021

Aka7even è convinto che “Oggi sono io” non sia la canzone più adatta per puntare alla vittoria della finale di Amici 2021. “Proprio perché è è la finale, non mi va di rischiare con pezzi che non mi escono”, ha spiegato il cantautore. L’insegnate ha ribadito di non tollerare l’atteggiamento del cantautore il quale, prima di arrendersi, dovrebbe prima provare. La Pettinelli ha così esortato Luca a fare altre prove prima di alzare bandiera bianca, ma senza risultato. Di fronte all’atteggiamento del proprio allievo, la Pettinelli ha perso la pazienza. “Facevo meglio a prendermi Sangiovanni di te, almeno quello non rompe le pa**e”, ha detto l’insegnante. “Per come sono fatto io, se il pezzo non esce come dico, non lo faccio”, ha concluso Luca restando fermo sulla propria posizione.

LEGGI ANCHE:

Chi sarà il vincitore di Amici 2021?/ Il pronostico di Serena Marchese: "Punto su..."Anbeta Toromani, perché ha lasciato Amici?/ "Maria De Filippi mi ha detto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA