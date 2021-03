Anna Pettinelli Vs Esa e Deddy ad Amici 2021/ Rudy Zerbi si infuria e scoppia la lite

E’ di nuovo lite tra i professori di Amici 2021 che oggi avranno a che fare con le loro scelte relative proprio ai nomi dei ragazzi che dovranno approdare al serale. Già sabato scorso Anna Pettinelli, Arisa e Rudy Zerbi hanno discusso per via di quello che è successo in settimana e, in particolare, per la questione classifiche, e oggi accadrà lo stesso. Ad alzare il velo sulla questione sarà proprio Anna Pettinelli che, proprio come ha fatto in settimana, ribadirà il suo no ad Esa e Deddy facendo infuriare il suo collega. Già nei giorni scorsi, Anna Pettinelli ha preso di mira i tre cantanti di Zerbi iniziando proprio da Deddy che ha chiamato in studio per esibirsi sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

Anna Pettinelli mette in crisi i cantanti di Rudy Zerbi e scoppia la lite

Ancora una volta la professoressa ha sottolineato il fatto che Deddy è puerile nel suo modo di cantare e che non ha alcuna maturità artistica che gli possa permettere di tenere testa agli altri al serale e che si sente benissimo che non ha mai studiato canto. Deddy questa volta scoppia a piangere e fa un discorso molto accorato alla Pettinelli che continua a sostenere il suo no al suo serale. La stessa cosa fa poi con Leonardo che trova falso per quanto carica di emozioni i suoi brani e alla fine boccia anche Esa. Inutile dire che il discorso oggi sarà affrontato dai professori seduti al banco e che nella lite ci finirà anche Arisa per via di Raffaele bocciato, a sua volta, proprio da Zerbi. Cosa succederà oggi e come finirà per i cantanti della scuola di Amici 2021?



