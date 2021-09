Anna Pettinelli vs le Hailé Selassié:”Ma ’ste tre smandrappate?”/ “Tre Principesse? Se nobile la De Blank…”

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ci sono anche Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Le tre ragazze si sono presentate davanti alla porta rossa con il trolley: “Siamo gasatissime. Cerchiamo i boni!”, hanno detto senza troppi peli sulla lingua.

Il loro arrivo è stato tra i più discussi sui social: “Le sorelle non le sopporto già più”, “Per me le sorelle e la Fico possono già andare alla porta le prossime due settimane”e “Io trovo già queste tre sorelle insopportabili. Oltre che finte e innaturali all’ennesima potenza. Si sono proprio create un personaggio”, sono solo alcuni dei commenti comparsi su Twitter. Anche Anna Pettinelli ha commentato la presenze delle sorelle Selassié al Grande Fratello Vip: “Ma ’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanck può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”.

Anna Pettinelli contro le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip 2021

Il commento di Anna Pettinelli ha divertito molti dei suoi follower che la vorrebbero vedere come opinionista del Grande Fratello Vip: “Anna ti vogliamo come opinionista nella prossima del GF vip” e “Ma quanto siamo arretrati in Italia per non avere te sulla poltrona delle opinioniste?”, hanno scritto due utenti su Twitter. “Io avrei messo lei al posto della Volpe che è insopportabile”, fa eco una fan su Instagram. Non manca, però, qualche detrattore: “Così come se tu puoi essere chiamata professoressa in un programma tv, allora Pettinelli, vale tutto”.

Ricordiamo, infatti, che la Pettinelli è stata poi ingaggiata come insegnante di canto ad Amici di Maria de Filippi, in sostituzione di Alex Britti nella diciannovesima stagione del talent show. E ancora: “Tra l’altro una sessantenne che parla così di delle ventenni boh, la tristezza ha un nome: Anna Poverelli”.

Ma’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!#gfvip — anna pettinelli (@annapettinelli) September 13, 2021





