Anna Pettinelli Vs Rudy Zerby, lite ad Amici 2021/ “Esa è stonato, non ti permetto..”

Scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nel pomeridiano di Amici 2021 del 6 febbraio. Dopo la discussione con Arisa, Zerbi si scontra con Anna Pettinelli che, nel corso della settimana, ha avuto una discussione con Esa. Secondo la Pettinelli, Esa non è intonato. Un commento che ha portato Esa a sfogarsi con parole durissime. Il cantante si è poi chiarito con Anna Pettinelli che, durante il pomeridiano, si scontra con Zerbi, reo di non aver rimproverato il suo allievo. “Era lo sfogo di un ragazzo di 20 anni che si è sentito dire una cosa assolutamente falsa ovvero che è stonato come una campana. Dire ad un cantante sei stonato come una campana è l’offesa più grande che si possa dire. Ad esempio, io potrei dirti che non mi piaci quando fai la radio, ma non posso dirti che non sai fare la radio. Hai fatto un’offesa grave, lui non è stonato come una campana. Esa non è stonato, l’argomento è chiuso“, afferma Zerbi.

ANNA PETTINELLI E RUDY ZERBI, LITE PER ESA: IL CANTANTE VA IN SFIDA E VINCE

Le parole di Rudy Zerbi non piacciono ad Anna Pettinelli. “Non è giustificale. Lui è un cantante e mi aspetto che lui riesca a prendere tutte le note. Esa non è stonato come una campana, ma stona. Se dicessi che è quello più stonato tra i ragazzi, ti piacerebbe di più”, chiede Pettinelli provocandolo. “Sangiovanni ha fatto 7 milioni di streaming, ma a lui non dici niente quando è impreciso perché saresti impopolare. Con Esa, invece, lo fai”, ribatte Zerbi. “Come ti permetti di dirmi che ho paura di diventare impopolare se criticassi Sangiovanni? Sei un bugiardo. Sangiovanni ha uno stile diversa da Esa. Mi aspettavo da te solidarietà”, aggiunge ancora la Pettinelli. A mettere fine alla discussione è Maria De Filippi che dà il via alla sfida di Esa che vince cantanto solo il suo inedito.



