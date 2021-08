Anna Safroncik beccata con Tommaso Cicchinelli a Mykonos/ “Ci siamo nascosti ma…”

“Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri ….. Paparazzati. E così … vi presento Gió!!” Così Anna Safroncik ufficializza la sua storia d’amore con il deejay Tommaso Cicchinelli dopo essere stata paparazzata dal settimanale Vero. In realtà di questa storia si vociferava già da tempo, ma non era mai arrivata la conferma dei diretti interessati. D’altronde non si tratta di una nuova storia d’amore ma di un ritorno di fiamma, visto che i due sono stati insieme dal 2017 all’inizio del 2019. Poi la rottura e il successivo ritorno di fiamma, che risalirebbe al 2020. Lo scorso anno, infatti, la Safroncik smentiva il presunto flirt con Ignazio Moser – fidanzato di Cecilia Rodriguez – dichiarando di essere in vacanza con il suo ragazzo, senza tuttavia ggiungere altro sull’identità di quest’ultimo. La conferma è arrivata oggi prima grazie agli scatti pubblicati su Vero, poi dall’attrice.

Anna Safroncik, passione a Mykonos col fidanzato Tommaso

“Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente.” si legge sul noto settimanale. Che commenta dunque le immagini di grande passione a Mykonos: “I due non si staccano un attimo. In piedi sulla spiaggia si tengono per i fianchi e le mani scivolano un po’ dappertutto, senza mai staccarsi da un tenero abbraccio. E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni”. Parole, queste ultime, confermate proprio dalla Safroncik che ha deciso di ricondividere su Instagram le immagini della paparazzata in Grecia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

