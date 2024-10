Anna scossa dopo la scoperta del tradimento di Alfred a Temptation Island 2024: cos’è successo

La quarta puntata di Temptation Island 2024 si conclude con un colpo di scena: Alfred bacia la tentatrice Sofia, scatenando il crollo e la conseguente ira di Anna. La fidanzata è una furia, e vuole il falò immediato, che viene richiesto con insistenza. In attesa che qualcuno accolga la sua richiesta, Anna si sfoga con le compagne d’avventura: “Ha fatto schifo dal primo giorno all’ultimo… Lo voglio ora il falò, io non mi preparo, me ne voglio andare subito! Spacco tutto!” avverte Anna.

Ma la sfuriata è soltanto all’inizio. Anna è un fiume in piena e continua: “Che schifezza! Io buona e carina, ho aspettato fino alla fine, e ora si prenderà tutta la merd*! Perderò tutta la femminilità e l’eleganza… Ha sbagliato con la persona sbagliata. Se tu mi manchi di rispetto così ti faccio conoscere tutta la merd* che posso diventare. Non hai idea di quello che ti combino!”

Alfred chiede il falò di confronto alla fidanzata Anna a Temptation Island 2024

Quando Filippo Bisciglia fa il suo arrivo al villaggio delle fidanzate, tutti credono sia per la richiesta fatta da Anna, ma la verità è che il conduttore arriva per annunciare che è stato Alfred, prima di lei, a chiedere il falò di confronto a Temptation Island 2024. Lei lo capisce al volo e accetta all’istante, chiedendo di farlo subito ma Filippo la avverte che dovrà attendere la serata per “tempi tecnici”. Anche il pubblico di Temptation Island 2024, così come Anna, dovrà attendere la prossima settimana prima di questo falò di confronto che si preannuncia infuocato.