Prima puntata difficile e movimentata per Anna. Anna ed Alfred di Temptation Island 2024 sono fidanzati da un anno e nove e mesi, lei ha scoperto un tradimento, non l’ha perdonato e non si fida. Ha deciso di partecipare al reality dei sentimenti proprio per testare la loro relazione ma sin da subito è stata convocata nel pinnettu per vedere ben quattro video sul fidanzato Alfred che si avvicina sempre più alla single Sofia. I continui video in cui il fidanzato flirt con la bella tentatrice hanno fatto infuriare Anna. La giovane è rimasta delusa e sconvolta non solo degli atteggiamenti ma anche delle dichiarazioni di Alfred. Dopo tutti i video visti Anna si è sentita male.

Scendendo nel dettaglio, dopo aver visto tutti i video di Alfred flirta con Sofia, Anna di Temptation Island 2024 settembre è esplosa: “Io non sto capendo se io sono la single e loro sono la coppia. Non sto capendo niente io ho visto una coppia. Lui sta dicendo che non ha bisogno di cercare altro se la ragazza gli da tutto quello che lui vuole, quindi io fino ad oggi cosa gli ha dato? Il rispetto, insegnargli ad amare, cosa gli è mancato? Ad ogni suo problema c’ero, forse gli ho dato troppo non troppo poco.” E subito dopo ha continuato la visione dei video.

L’ennesimo video in cui Fabio di Temptation Island 2024 si confida con Sofia ed i due sono in barca a scambiarsi effusioni e confidenze, però, ha sconvolto talmente tanto Anna che si è sentita male a Temptation Island 2024, ha accusato un malore ed ha dovuto lasciare il falò. “Io sono venuta qui per capire se lui è il ragazzo giusto. Io sono venuta qua per vedere il mio ragazzo che si fa una storia? Si mi fa male sia perché mi sento di aver deluso la mia famiglia, perché ho portato a casa una persona così…” ha confessato Anna scoppiando a piangere, e poi ha aggiunto: “Mi sto vergognando, era a tavola con la mia famiglia…Dopo due anni di delusioni io mi ricorderò di questo.” A questo punto vedendola particolarmente sconvolta, Filippo Bisciglia le ha detto: “Se stai male, ti vedo scossa, e vuoi andare al villaggio di faccio accompagnare da Federica” Anna si è sentita male a Temptation Island 2024.