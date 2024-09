Forse non è più tempo di mare, ma c’è un tuffo nei sentimenti che risulta tra i più attesi; questa sera riparte Temptation Island 2024 e un’attenzione particolare la merita la coppia Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Come visto per gli altri protagonisti, e come consuetudine secondo il format, anche per loro le incomprensioni non sono poche e le possibilità di vedere un lieto fine al termine del reality condotto da Filippo Bisciglia passano per per filo sottile.

Ma chi sono Anna Acciardi e Alfred Ekhator coppia di Temptation Island 2024? Per certi versi la loro relazione è poco lontana dagli albori: un anno e nove mesi possono essere poco ma anche tanto a seconda di come si vive il rapporto. Proprio le ‘modalità’ sono il tema che pare abbia portato la fidanzata a scrivere alla redazione: “Ho scritto per due motivi: perchè mi sento di non ricevere le attenzioni che io vorrei e perchè in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita”.

Anna Acciardi e Alfred Ekhator, coppia Temptation Island 2024: dal tradimento all’amore ‘in bilico’

Questioni di tradimento per la coppia Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island 2024? Stando alle parole della fidanzata nel video di presentazione, pare proprio di sì. “Ho scoperto delle chat tra lui e suoi amici dove si organizzava per fare serate dove si vantava di altre ragazze… Ho scoperto un tradimento recente confermato da lui”.

Cosa succederà tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator coppia di Temptation Island 2024? Sarà solo lo scorrere delle puntate a dircelo, ma nel frattempo la fidanzata ha le idee piuttosto chiare: “Sono innamorata di lui e nonostante mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, io non riesco a farlo”. Le attese sembrano promettere dissidi non da poco; saranno forse felici i telespettatori, meno i protagonisti. Non resta che attendere la prima puntata di questa sera per conoscerli più nel dettaglio.

