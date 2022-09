Anna Tatangelo, addio alla mamma/ Fa rumore il silenzio con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, l’addio alla madre é in un silenzio: si é spenta Palmira Vinci

La data odierna, giovedì 29 settembre 2022, segna la triste perdita della mamma per Anna Tatangelo, la quale si é trincerata in un silenzio assordante condiviso con l’ex storico Gigi D’Alessio e il figlio LDA. La compianta familiare, la cui notizia della morte giunge fulminea nella mattinata di oggi, si chiamava Palmira Vinci ed é venuta a mancare in seguito ad una lotta avviata contro il cancro, che ha vista la 67enne arrendersi in queste ore, chiudendo gli occhi per sempre. Una notizia choc, che vede la cantante e il cantante di Un nuovo bacio chiusi entrambi in un silenzio social condiviso con il terzogenito che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, Luca D’Alessio in arte LDA, il fenomeno pop del momento in Italia che Anna Tatangelo ha difeso nel corso della partecipazione ad Amici 21, dalle critiche dell’amica e allora insegnante di canto avversa al talent, Anna Pettinelli, nel mezzo del post di un’uscita condiviso online : “Ho portato a cena Anna perchè voglio che si comporti un pò meglio con Luca”.

Sia tra le stories che i post pubblici via social Anna Tatangelo così come l’ex compagno e padre del loro figlio unico Andrea, Gigi D’Alessio, unitamente a LDA, non rilasciano dichiarazioni in merito alla morte di Palmira Vinci, preferendo quindi che a parlare per il dolore della perdita della compianta mamma della cantante di Sora sia il religioso silenzio mediatico.

I fan di Anna Tatangelo abbracciano il silenzio religioso del lutto di Sora

La compianta donna venuta a mancare gettando nel doloroso silenzio social Anna Tatangelo é scomparsa all’età di 67 anni e al momento della tragica notizia la terra d’origine, Sora, si é stretta in un abbraccio collettivo, nel ricordo della semplicità della scomparsa. Il marito nonché padre della popolare figlia, Dante, come riprende La nostra TV, al momento della triste notizia é andato via di corsa dal mercato presso cui era di servizio e lavora, destando commozione generale tra gli ambulanti.

E ad abbracciare il religioso silenzio di Anna Tatangelo, intanto i fan della cantante si mobilitano via social per destinare dei messaggi di cordoglio ai familiari di Palmira Vinci: “In questo momento triste, siamo vicini al signor Dante, alla nostra artista Anna, alla famiglia “.

