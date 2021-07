Anna Tatangelo/ “Barbara D’Urso? No mi ispiro a Raffaella Carrà e Mina”

È quasi tutto pronto per il debutto in autunno di Scene da un matrimonio, il nuovo programma di Canale 5 che vedrà Anna Tatangelo prendere il posto di Barbara D’Urso almeno nella fascia della domenica pomeriggio. Anna è reduce da diverse esperienze televisive che le hanno permesso di mettere in luce un lato inedito di sé: pensiamo ad All Together Now, in onda questa sera in replica con la terza puntata, ma anche ai programmi che lei stessa cita nella sua ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi piacerebbe che il pubblico mi conoscesse come persona, non solo come artista, come a Celebrity MasterChef o a Name That Tune”, ha detto Anna, soffermandosi sulle trasmissioni più rappresentative del suo percorso in tv. “A volte si è creata una certa distanza, come se fossi distaccata e fredda”, precisa ancora la cantante. “Io, invece, sono l’opposto”.

Anna Tatangelo "Mi ispiro a Raffaella Carrà"/ "Dicono che sostituirò la D'Urso, ma…"

Anna Tatangelo parla del suo nuovo progetto

Dopo questa rassicurazione, Anna Tatangelo sottolinea come anche il format che le è stato affidato sarà diverso da quello che ci aspettiamo. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara D’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà ‘on the road’, senza studio e ospiti”. A domanda precisa sui contenuti, invece, preferisce non sbilanciarsi: “È un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterò anche me stessa”.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi D'Alessio/ Matrimonio e figli

Anna Tatangelo: “Mi ispiro a Raffaella Carrà e Mina”

Ricordiamo, a proposito della vita personale di Anna Tatangelo, che lei è anche e soprattutto mamma, e che con Andrea – suo figlio – ha un rapporto molto affiatato. “A ottobre, se possibile, andremo a Disneyland Parigi, glielo avevo promesso già due anni fa”, annuncia Anna sempre nell’intervista. Tornando invece al lavoro, e in particolare alle modalità con cui Mediaset l’ha contattata, la Tatangelo racconta: “Mi è stato proposto e ho accettato. Mi sono sempre ispirata ad artiste come Raffaella Carrà o Mina: sapevano ballare, cantare, presentare… erano complete. Certo mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta. Sono grata per queste occasioni, non do nulla per scontato e – conclude – non mi piacciono le polemiche”.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo/ In tv con un programma tutto suo: “Ho ancora molto da raccontare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA