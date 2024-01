Anna Tatangelo compie 37 anni: le dediche del figlio e del fidanzato Mattia Narducci/ “Auguri amore mio…”

Anna Tatangelo, quanta dolcezza per il suo compleanno: gli auguri del figlio Andrea

Quale giorno migliore se non il quello del compleanno per godersi messaggi di auguri, vicinanza e affetto da parte di persone care e amici. Oggi spegne 37 candeline Anna Tatangelo e neanche a dirlo, sui social è stato un tripudio di amore tutto per lei da parte di alcune persone speciali. Come riporta Today, per la cantante sono arrivate le toccanti dediche prima del figlio e poi dell’attuale compagno Mattia Narducci.

Il piccolo Andrea, nato dalla relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ha voluto dedicare un pensiero social a sua madre in occasione del giorno del suo 37esimo compleanno. “Auguri mamma, ti amo”. Dolcezza pura, con la cantante che sicuramente commossa ha risposto: “Grazie amore mio”.

Anna Tatangelo, la dedica del compagno Mattia Narducci

Come anticipato – e come riporta Today – per Anna Tatangelo nel giorno del suo 37esimo compleanno è arrivata anche la romantica dedica del suo attuale fidanzato, Mattia Narducci. Uno scatto eloquente, con una didascalia simile a quella del figlio della cantante – Andrea – che mette dunque in evidenza la bellezza del loro rapporto.

“Tanti auguri amore mio”, con tanto di cuore rosso e tag per la ‘sua’ Anna Tatangelo che oggi compie 37 anni. La cantante ha chiaramente re-postato la stories del fidanzato Mattia Narducci con il suo profilo, sottolineando ulteriormente la dolcezza dell’unione. Insomma, è evidente che Anna Tatangelo sia attorniata dall’amore e l’occasione del compleanno vale come evidente conferma.











