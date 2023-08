Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sposano?/ Il retroscena sul parere della famiglia

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, da “Scene da un matrimonio” al grande passo da protagonista

Le coppie del mondo dello spettacolo difficilmente riescono a tenere segreti programmi, novità e curiosità – sia in positivo che in negativo – soprattutto ora che i social ramificano indiscrezioni ancor prima che i diretti interessati possano esporsi. Uno degli ultimi rumor circolati in rete e non solo riguarda la liaison tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci; i due sono nel pieno delle vacanze estive e pare che la stabilità tra i due proceda a gonfie vele.

Le novità sul conto di Anna Tatangelo e Mattia Narducci non riguardano però il decorso delle vacanze estive o il procedere del loro amore nel senso stretto. Nelle ultime settimane, come racconta Leggo, è infatti emersa l’indiscrezione su un presunto matrimonio imminente. Per la conduttrice del programma “Scene da un matrimonio” – che in passato è stata legata per 15 anni con Gigi D’Alessio – sarebbe la prima volta con indosso il vestito bianco. A rilanciare la notizia – spiega il portale – sarebbe stato in primis il magazine Nuovo Tv, con diverse testate a fare da eco soprattutto in rete.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, la famiglia della cantante “allontana” le nozze

Sempre Leggo, spiega come l’indiscrezione sul possibile matrimonio tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci sia però priva di fondamenta. Nello specifico, il rumor sembrava essere come fonte alcuni amici della coppia, sicuri del grande passo imminente. A quanto pare però, persone vicine alla famiglia della cantante avrebbero smentito la notizia delle nozze tra la 36enne e il modello; almeno nel medio-breve termine.

Se per il matrimonio tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci bisognerà quindi ancora aspettare, la realtà del loro amore sembra essere palese e lampante. A dispetto dello scetticismo per i 10 anni di differenza, la liaison tra la cantante e il modello ostenta un feeling da fare invidia. A confermare la bellezza della loro storia – come riporta Leggo – è intervenuto anche il settimanale Chi: “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo… Sa esserci anche quando non c’è mandandole pensieri, rose rosse e peluche mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.

