Per chi ne ha la fobia è la peggiore delle esperienze, ma anche per chi non vive tale timore non è di certo la migliore delle esperienze. Anna Tatangelo – come racconta Adnkronos – è stata punta da una vespa durante il concerto di qualche giorno fa a Giulianova. La scena è stata prontamente ripresa dai fan presenti allo spettacolo della cantante e in poco tempo ha fatto il giro del web.

La prima reazione di Anna Tatangelo dopo essere stata punta da una vespa durante il concerto a Giulianova è stata quella di provare a scacciare l’insetto, passando poi a massaggiare la parte colpita ovvero il braccio sinistro. La cantante ha poi tentato di proseguire l’esibizione cercando dal pubblico un supporto canoro dato il momento piuttosto doloroso. Ultimato il brano, la cantante si è invece recata dietro le quinte per cercare di lenire in qualche modo il dolore dovuto alla puntura della vespa.

Anna Tatangelo ironica dopo essere stata punta da una vespa durante il concerto: “Non ci siamo fatti mancare nulla…”

Il video che ritrae Anna Tatangelo punta da una vespa durante il concerto a Giulianova, come anticipato, ha fatto il giro del web: la stessa cantante lo ha ripubblicato attraverso il suo profilo Instagram con tanto di ironica didascalia. “Stasera non ci siamo fatti mancare nulla”, ha scritto la cantante che ha poi sottolineato i sintomi più evidenti: “Fa male, brucia…”. In aggiunta anche uno scatto che la ritrae con il ghiaccio poggiato sul braccio nel punto dove è stata punta da una vespa durante il concerto a Giulianova. Fortunatamente, nonostante il dolore intenso del momento, si è trattato comunque di un breve incidente e sicuramente ora Anna Tatangelo starà sicuramente meglio. Sicuramente, avrebbe preferito completare senza intoppi l’esecuzione di Essere una donna, tra i suoi brani più iconici e con il quale sbaragliò buona parte della concorrenza al Festival di Sanremo nel 2006.