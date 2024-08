L’ex fidanzato di Anna Tatangelo, Mattia Narducci ha una nuova fiamma? Dimentica in fretta la cantante…

Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci si sono lasciati solo poche settimane fa ma già pare che il giovane abbia una nuova fiamma. Andando con ordine, per circa un anno la cantante e il modello hanno acceso il gossip con romantiche fughe d’amore, scatti bollenti e sensuali la passione tra i due sembrerebbe essersi spenta e poche settimane fa è arrivata la separazione e, pare, non nel migliore dei modi. Sebbene, infatti, non sono stati rivelati i motivi per cui è finita tra i due ma l’artista di Sora spesso durante i suoi concerti invita i suoi fan a fuggire da amori tossici e dunque pare che il motivo sia questo.

Anna Tatangelo, vacanza da single dopo l'amore tossico con Mattia Narducci/ "La corteggiano tutti"

Archiviata la loro storia d’amore i due guardano avanti ma mentre Anna Tatangelo si gode le vacanze da single in compagnia del figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, l’ex fidanzato Mattia Narducci è stata beccato spesso in compagnia di bellissime donne. A fine luglio tra le varie indiscrezioni spiccava anche l’avvistamento del modello insieme a Martina Stella al party di Marciano: ballavano insieme all’evento con altri VIP dopo la sfilata. Adesso, però, sembra che la realtà sia diversa. Stando a quanto riporta Leggo, infatti, spulciando tra i social l’ex fidanzato di Anna Tatangelo, Mattia Narducci è stato avvistato con una giovane modella di nome Jessica Nazarenus.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono lasciati/ Lei vola a Ibiza: la reazione di lui

Mattia Narducci, ex fidanzato di Anna Tatangelo: dopo Martina Stella spunta la nuova fiamma Jessica Nazarenus?

Mattia Narducci, ex fidanzato di Anna Tatangelo, sembra aver voltato completamente pagina ed essersi buttato a capofitto in una nuova frequentazione, dopo la dolorosa rottura con la cantante. Il modello di Giorgio Armani ha condiviso alcune storie Instagram in cui appare felice e sorridente durante la sua estate spesso in dolce compagnia di Jessica Nazarenus. Sulla ragazza si hanno poche informazioni, solo che è giovanissima ed è anche lei una modella. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax sul lago di Como, tra un impegno di lavoro e un viaggio e sembrerebbe che ci sia dell’intesa. Sui social non mancano scatti tenere e affettuosi segno che i due non sono semplici amici ma al momento si tratta solo di indiscrezioni.