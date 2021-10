Anna Tatangelo, convivenza con il fidanzato Livio Cori?/ Sui social, siparietto…

Amore a gonfie vele per Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori. La cantante, dopo un periodo da single in seguito alla fine della sua lunga ed importante storia d’amore con Gigi D’Alessio, ha ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori. Dopo essersi frequentati con discrezione, dopo le prime paparazzate, Anna Tatangelo e Livio Cori sono usciti allo scoperto vivendo la storia d’amore alla luce del sole. Giovani, belli e innamorati, i due artisti, dopo aver confermato la storia d’amore, sui social, condividono diversi momenti della vita quotidiana insieme.

Oltre a scambiarsi like e commenti sui social, Livio Cori e la Tatangelo mostrano anche i momenti che trascorrono insieme. L’artista, in alcune storie sui social, ha anche mostrato la fidanzata in versione casalinga mentre si occupa delle pulizie domestiche. I due, dunque, annunceranno presto la convivenza?

Anna Tatangelo e Livio Cori, convivenza in arrivo?

Convivenza in arrivo per Anna Tatangelo e Livio Cori? Per la cantante, è iniziato un nuovo capitolo della vita privata e professionale. L’artista è serena e lo mostra sui social dove si racconta spesso ai fans. L’artista che sta per festeggiare vent’anni di carriera, si gode la storia con Livio Cori che è entrato nella sua vita in un momento particolare della sua vita. Con Livio, sta bene e la conferma è arrivata anche da un’amica.

“Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme. Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”, ha raccontato un’amica al settimanale Di Più.

