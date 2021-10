Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: “Innamorata è un parolone, ma sto bene”

Livio CoriLivio Cori è il fidanzato di Anna Tatangelo: i due oramai non si nascondono più, anzi sui social hanno risposto insieme alle domande dei fan. La cantante di ‘Ragazza di periferia’ è uscita allo scoperto con il rapper napoletano. Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, il cuore di Anna è tornato a battere per un altro uomo. I due hanno cercato di tenere i riflettori del gossip ben lontani dalla loro conoscenza, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e confermare che tra loro c’è amore. Sui social la Tatangelo ha presentato Livio ai fan durante un diretta Instagram in cui ha risposto anche ad una serie di domande e curiosità.

Scene da un Matrimonio 1a puntata, Anna Tatangelo/ La storia d'amore di Rosita e Riccardo

“Sei fidanzata? No, sono felicemente single” – esordisce così Anna Tatangelo che scherza con i fan mostrando il suo nuovo fidanzato. Oramai non ci sono più dubbi: Livio Cori e Anna Tatangelo sono una coppia! Il rapper napoletano, che peraltro ha recitato anche in ‘Gomorra’, ironizza con i fan di Lady Tata dicendo: “ragazze, il mio numero è 347…”, ma la Tata prontamente lo zittisce mettendogli una mano sulla bocca.

Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non aver sposato Gigi D'Alessio"/ "Oggi non sogno.."

Livio Cori e Anna Tatangelo: è amore

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una coppia da diversi mesi. La cantante, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album ‘Annazero’, in una lunga diretta social con i fan ha parlato della sua vita con il cantante napoletano. Al grido de “quando la persona è niente, l’offesa è zero”, la Tatangelo risponde ad un fan che le ha chiesto come ha fatto a stare zitta per tutti questi anni lèggendo le cose che circolavano sul suo conto e sulla storia con D’Alessio.

“E’ proprio nel silenzio che poi escono fuori le verità, quindi ci vuole tempo” – ha detto Anna che ha sottolineato come non sia possibile dimenticare chi ci ha ferito precisando: “non puoi dimenticare, non devi dimenticare, anzi è una lezione di vita: impara, cresci, vai avanti”. I due poi raccontato alcuni retroscena della loro vita a due con la Tatangelo che ironizza dicendo: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna”. Che dire è tempo di un nuovo amore nella vita della Tatangelo che però precisa: “innamorata è un parolone, però sto bene”.

Anna Tatangelo e Livio Cori: intervista di coppia social/ "Chi è più geloso? Lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA