Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati/ Addio definitivo: spunta Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: l’addio è definitivo

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati definitivamente. A riportare in esclusiva la notizia è il portale Pipol Gossip secondo cui l’addio tra i due cantanti sarebbe definitivo. Non ci sarebbero più possibilità di ricucire il rapporto che, negli ultimi sei mesi, ha affrontato vari alti e bassi. Dopo la fine dell’importante storia con Gigi D’Alessio, la Tatangelo aveva ritrovato l’amore con Livio Cori. Dopo aver vissuto in silenzio la storia, la coppia era uscita allo scoperto condividendo anche sui social le immagini del loro amore. Poi il colpo di scena. Tra la Tatangelo e Cori scoppia la crisi.

Anna Tatangelo provoca sui social/ La storia su Instagram che solleva sospetti… a che è dedicata?

La cantante cancella, dal proprio profilo Instagram, ogni traccia della relazione. Tuttavia, l’addio non era ancora definitivo. Dopo la crisi, i due erano stati avvistati nei Quartieri Spagnoli e sembrava un nuovo inizio. Oggi, però, Pipol Gossip riporta la notizia dell’addio.

Anna Tatangelo e Livio Cori: addio per Gigi D’Alessio?

Perchè tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? Entrambi non commentano le ultime notizie di gossip scegliendo la strada del silenzio. Tra i due, tuttavia, pare che non ci siano possibilità di recuperare. Tuttavia, tra la Tatangelo e Livio Cori sarebbe spuntato nuovamente Gigi D’Alessio che, al concerto per i suoi trent’anni di carriera, avrebbe chiesto di non fare riferimento all’ex compagna.

ANNA TATANGELO E NINO D'ANGELO ASSENTI AL GIGI UNO COME TE: 30 ANNI INSIEME/ Gigi D'Alessio, quel gesto che..

Secondo quanto riportato in esclusiva da Pipol Gossip, pare che nel cuore di Anna Tatangelo ci sia ancora Gigi D’Alessio con cui ha vissuto la sua storia d’amore più importante coronata dalla nascita del figlio Andrea. Sarà vero?

