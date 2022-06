Gigi D’Alessio spiazza su Anna Tatangelo/ La richiesta sorprendete per il concerto in piazza a Napoli

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: addio anche in scena

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, prima di diventare una coppia, hanno avuto la possibilità di collaborare musicalmente insieme duettando sulle note di Un nuovo bacio, canzone che, nel corso degli anni, hanno regalato ai fan in diverse occasioni. Dalla collaborazione musicale all’amore il passo è stato breve. La storia tra i due artisti ha appassionato sin dall’inizio il pubblico ed è stata coronata dalla nascita di un figlio, Andrea. Poi la prima crisi, il tentativo di ricucire tutto e l’addio definitivo. Dopo l’annuncio della rottura, i due hanno intrapreso strade sentimentali diverse.

Gigi D'Alessio, la compagna Denise Esposito si presenta al concerto/ Il gesto per LDA

Anna ha provato a rifarsi una vita con Livio Cori (anche se gli ultimi rumors parlano di una crisi e di un tentativo di tornare insieme) mentre Gigi D’Alessio ha voltato definitivamente pagina allargando ulteriormente la famiglia con la compagna Denise Esposito. La storia con la Tatangelo, dunque, è ormai archiviata come conferma il settimanale Chi.

Gigi D'Alessio, confronto col figlio LDA "Fare il genitore non è facile"/ Intervista doppia e toccante dedica

La richiesta di Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo

Per festeggiare con la sua Napoli i trent’anni di carriera, Gigi D’Alessio ha organizzato un concerto a Piazza Plebiscito al quale hanno partecipato tanti amici e colleghi con cui ha duettato sul palco. Stando a quello che riporta il settimanale Chi, pare che D’Alessio, per il concerto, abbia fatto una richiesta specifica su Anna Tatangelo.

“Nel suo spettacolo in Piazza Plabiscito, Gigi D’Alessio ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica o passaggio dello show. Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto civile e rispettoso”, si legge su Chi in edicola dal 22 giugno.

Gigi D'Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Concerto 18 giugno, scaletta: "Sarà un grande karaoke"

© RIPRODUZIONE RISERVATA