Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme/ L’ultimatum di lei: ai sogni di…

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme

Anna Tatangelo e Livio Cori ci riprovano. Dopo essersi detti addio spiazzando tutti i fan, i due cantanti avrebbero deciso di concedersi una seconda possibilità. A rivelarlo è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 18 maggio, pubblica le foto della ritrovata complicità tra la Tatangelo e Livio Cori. La cantante, dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio da cui ha avuto il figlio Andrea, ha ricominciato ad amare con Livio Cori con cui si mostrava serena, felice e sorridente.

Anna Tatangelo e Livio Cori non si sono lasciati?/ Indizi social e strane mosse

Dopo aver vissuto inizialmente la storia in silenzio e lontani dalle luci dei riflettori, la coppia è uscita allo scoperto regalando ai fan anche foto e video. Dopo l’allontanamento e l’annuncio della rottura. Un addio silenzioso quello dei due artisti tra i quali, tuttavia, l’amore non è mai finito come testimoniano le foto pubblicate da Chi.

Anna Tatangelo e Livio Cori, amore finito per il nome di lei?/ Lui fa chiarezza

Anna Tatangelo, il messaggio per Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori, dunque, hanno deciso di dare un’altra possibilità al loro amore. Stando a quello che scrive il settimanale Chi, la cantante, prima di tornare tra le braccia del rapper, avrebbe lanciato un messaggio chiaro per far funzionare le cose. “Dopo un mese di stop, Anna Tatangelo ha ripreso la relazione con Livio Cori“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Ma il rapper è in prova: i patti sono chiari. Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata e Livio, davanti allo sguardo di Livio, ha detto sì”, scrive ancora Chi. La ritrovata armonia tra i due artisti ha reso felici i fan.

Anna Tatangelo, l'amica "Che errore lasciare Gigi D'Alessio"/ "Con lui lavorava benissimo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA