Anna Tatangelo e Mattia Narducci sempre più innamorati/ Sul campo da padel la complicità è “bollente”!

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: l’amore in coppia anche nel padel

Insieme da oltre un anno, Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono più innamorati e affiatati che mai e condividono anche una passione in comune: lo sport. La cantante ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo fidanzato dopo un periodo complicato, segnato dalla morte della madre. A livello sentimentale, invece, dopo la fine della celebre storia d’amore con Gigi D’Alessio ha avuto una breve relazione con il cantante Livio Cori. Ora, però, è felicemente fidanzata con il giovane modello, uno dei più richiesti nel suo settore a livello internazionale.

La coppia è stata di recente pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna durante una partita di padel, lo sport che sta spopolando negli ultimi anni soprattutto tra i personaggi famosi. Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno giocato in coppia contro altri due amici, come riporta Leggo, e di tanto in tanto il modello si è avvicinato alla fidanzata con gesti affettuosi durante la partita. Un amore bollente e complice, quello che la coppia condivide ormai da tanto tempo.

Proprio Anna Tatangelo, in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso dicembre, aveva parlato della sua attuale situazione sentimentale e di come la differenza d’età con il fidanzato Mattia Narducci non sia affatto un problema: “L’amore? Va bene. La differenza d’età talvolta è una risorsa: punti di vista differenti, esperienze differenti. Quando ci si può arricchire l’un l’altro è un modo per maturare, goderti le cose e divertirti anche, perché l’amore è anche leggerezza. In questo caso è così“.

Il giovane modello ha saputo entrare a piccoli passi nella vita della cantante, dopo un periodo complicato per lei: “Questo ragazzo è arrivato in un momento inaspettatissimo della mia vita e mi fa stare bene. Mi ha colta in un momento di grande stanchezza, perché venivo dalla morte di mia mamma, ero dimagrita 7 chili, sono stata davvero male. E lui ha saputo aspettare e mi ha saputa corteggiare. È riuscito a strapparmi un sorriso“.











