Anna Tatangelo e Nino D’Angelo assenti al Gigi Uno come te: 30 anni insieme/ Che succede con Gigi D’Alessio?

Gigi D’Alessio torna live al Gigi uno come te: 30 anni insieme: non confermati tra gli ospiti Anna Tatangelo e Nino D’Angelo

Quando ormai manca poco all’atteso via al Gigi uno come te: 30 anni insieme – che si tiene da Napoli come un mega-party partenopeo tra grandi artisti, per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio – fa discutere la mancata conferma della presenza allo show di due artisti da tempo accostati al “festeggiato” dai media. Tra gli ospiti che Gigi D’Alessio ha ufficializzato nella line-up dell’evento autocelebrativo in occasione della relativa conferenza stampa, non sono menzionati l’ultima ex storica e l’amico di vecchia data del cantante di Mon amour, parliamo rispettivamente di Anna Tatangelo e Nino D’angelo.

Tra gli ospiti che accoglie il Gigi uno come te : 30 anni insieme vi sono diversi artisti a cui l’artista di fama internazionale Gigi D’Alessio non è solo vincolato da rapporti personali (come nel caso di Luca D’Alessio LDA, in quanto figlio terzogenito del cantante e per molti fruitori di musica “vincitore mancato” di Amici 21 di Maria De Filippi) ma anche dalla stima artistica. Certo può dirsi che Gigi D’Alessio abbia nutrito stima verso Anna Tatangelo, al di là della loro storia d’amore che i due ufficializzavano nel 2006 e iniziata per il gossip nel 2005, poi naufragata nel 2020, tanto da incidere il duetto sulle note di Un nuovo bacio. Inoltre, è certo che Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo abbiano collaborato insieme per il tour di concerti Figli di un re minore, le cui date originariamente previste per il 21,22 e 23 giugno 2019 erano poi state rinviate al 20, 21 e 22 settembre 2019 in seguito ad un litigio tra i due artisti campani, come ammesso dai diretti interessati in un messaggio di scuse destinato ai rispettivi fandom e che ha suggellato la pace tra loro. E, sulla scia di un’indiscrezione lanciata di recente da Chi magazine, viene ora facile chiedersi se la mancata conferma di Anna Tatangelo e Nino D’Angelo al Gigi uno come te : 30 anni insieme sia dipesa da una possibile acredine nei rapporti tra i preannunciati “grandi assenti” all’evento di Gigi D’Alessio e quest’ultimo.

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio ai ferri corti per Anna Tatangelo?

Di recente, in un’intervista concessa a Verissimo e incalzata da Silvia Toffanin sul privato Anna Tatangelo si è palesata piuttosto provata rispetto al fatto di non aver appreso l’arrivo del quintogenito di Gigi D’Alessio (che il cantante ha concepito con la neo compagna Denise Esposito), se non indirettamente dagli aggiornamenti dei media, lasciando pensare a molti di non essere rimasta in buoni rapporti con lo storico ex e collaboratore in musica. Nel frattempo un recente gossip di Chi magazine ha lanciato la voce secondo cui si sarebbero incrinati i rapporti tra Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio e nel caso sospetto c’entrerebbe anche Anna Tatangelo, o meglio l’ultimo fidanzato della cantante, Livio Cori. Quest’ultimo, giovane cantante partenopeo, sarebbe stato presentato da Nino D’Angelo a Gigi D’Alessio per delle collaborazioni musicali, e secondo la fonte del gossip i rapporti dei due amici per la pelle e veterani nell’industria musicale si sarebbero non a caso incrinati per una serie di incomprensioni, dovute anche alla frequentazione intima avviatasi tra Anna Tangelo e Livio Cori.

E una domanda sorge ora spontanea: che i diretti interessati Anna, Gigi e Nino, abbiano interrotto ogni tipo di rapporto tra loro, sia dal punto di vista personale che artistico? Nel frattempo, al Gigi uno come te: 30 anni insieme non si escludono sorprese sul palco, tra le quali proprio Anna Tatangelo e Nino D’Angelo a smentita dei rumor che vedrebbero quest’ultimi lontani da Gigi D’Alessio.











