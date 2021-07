Anna Tatangelo, ex fidanzata di Gigi d’Alessio/ “La nostra storia? Se parlassi rischierei di fare danni”

Anna Tatangelo è l’ex compagna di Gigi d’Alessio. Un grande amore quello nato tra i due artisti che, sulle note di “Un nuovo bacio”, si sono perdutamente innamorati. Dopo anni d’amore però la coppia ha deciso di prendere strade diverse pur restando ancora oggi legati per il bene del figlio Andrea nato dal loro amore. La relazione con D’Alessio però non è stata solo rosa e fiori, anche se la Tatangelo intervistata da Francesca Fagnani a Le Belve ha rivelato: “essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica. Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco”.

La loro relazione, infatti, è stata da sempre al centro del gossip per via del precedente matrimonio del cantautore napoletano, ma anche per la differenza di età tra i due. “Si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone” – ha sottolineato la cantante di Sora che per tanti anni ha preferito stare in silenzio senza rispondere alla critiche e alle cattiverie.

A distanza di anni però Anna Tatangelo non nasconde: “io per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno, i suoi figli, però potessi tornare indietro qualcosa lo direi. Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. La cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo”. Oggi però le cose sono cambiate e Anna è finalmente una donna completa e serena al punto da rivelare: “di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più”.

Dopo la fine della storia con Gigi d’Alessio, la Tatangelo ha trovato la sua felicità nella musica e forse anche in un nuovo amore. Si tratta di Livio Cori, cantante ed attore di Gomorra, anche se la loro love story non è mai stata né confermata né smentita. In merito alla sua vita privata, la Tatangelo ha detto: “innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”. Che dire…se son rose fioriranno!



