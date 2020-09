Anna Tatangelo/ “Gigi D’Alessio? Ora sono serena, ma è stato un periodo difficile”

Durante la lunga chiacchiera Anna Tatangelo ha anche parlato della storia d’amore oramai naufragata con Gigi D’Alessio. “E’ stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita” – ha detto la cantante di Sora – “già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore”. Sicuramente non è stato facile per la coppia da sempre al centro del gossip: per via del primo matrimonio di Gigi D’Alessio, ma anche per la differenza d’età. Nonostante tutto e tutti, Anna e Gigi si sono amati alla follia e dal loro amore è nato anche un piccolo grande gioiello di nome Andrea. A distanza di tempo dalla fine della storia d’amore oggi Anna ha detto: “ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura”. Ora spazio alla musica, ad un nuovo album e a nuove canzoni che non vede l’ora di far ascoltare ai suoi fan con una sola grande certezza: “ho sempre fatto quello che ho sentito in quel determinato momento, dalle tematiche trattate nelle mie canzoni fino ad oggi”.