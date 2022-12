Anna Tatangelo “Gigi D’Alessio? Tutto è iniziato da una canzone”/ La sofferenza per il mancato matrimonio…

Anna Tatangelo ospite a Capodanno in tv

Anna Tatangelo torna in tv nel Capodanno in Musica su Canale 5. La cantante dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio aveva ritrovato il sorriso tra le braccia del rapper Livio Cori, ma la loro storia d’amore è naufragata. Intervistata da Francesca Fagnani nel programma “Belve” su Rai2, Lady Tata ha risposto a tutte le domande comprese quelle riguardanti la sua vita privata e sentimentale. Proprio in quell’occasione la cantante di “Ragazza di periferia” si è sbottonata rivelando di essere serena e felice e di volersi vivere una nuova storia con calma. Nessun nome dalla bocca della bellissima cantante che ha preferito tacere sulla sua vita privata rivelando però un dettaglio sul suo aspetto fisico. ”

“Io stavo bene e mi sono rifatta le t*tte” – ha detto la Tatangelo che ha voluto poi spezzare una lancia a favore di chi pur piacendosi e stando bene con se stessi ricorre alla chirurgia estetica dicendo – “basta con queste discriminazioni che chi si rifà non sta bene con se stessa”. Del resto la fisicità della Tatangelo non è mai passata inosservata e sui social sono in tantissimi a complimentarsi con lei per le sue forme pazzesche!

Anna Tatangelo: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi D’Alessio”

La vita di Anna Tatangelo, ma inutile negarlo anche la sua fama, è legata alla lunga storia d’amore vissuta con Gigi D’Alessio. Il primo incontro tra i due è avvenuto quando Anna aveva soli 16 anni poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2002 con la canzone “Doppiamente fragili”. “Mio padre mi scortava ovunque e se incontravamo un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna” – ha raccontato Anna che ha poi ricordato il primo incontro con D’Alessio. “Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare” – ha confessato la Tatangelo. Da quel momento è nato l’idillio.

Anni di grande amore, anche se non sono mancate le critiche che hanno trasformato la coppia in una delle più chiacchierate di sempre! Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Andrea, ma poi qualcosa si è rotto visto che i due si sono separati. Proprio la Tatangelo parlando della relazione con D’Alessio ha rivelato: “h sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Pocapisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco”.











