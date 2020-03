Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato?/ “Gigi D’Alessio gelosissimo e insofferente”

Ormai quello che era solo un gossip è da qualche giorno diventata una concreta realtà. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati e, stavolta, definitivamente. Ad annunciarlo è stata la cantante con un lungo post pubblicato attraverso i suoi canali social. Nessun commento, invece, da parte di Gigi che preferisce non toccare l’argomento e, in questo periodo così delicato, dedicarsi ai suoi fan con dirette “cantate”. Eppure, dietro al sorriso che sempre mostra ai suoi fan, si nasconderebbe per il cantante un forte malessere. Pare, infatti, che Gigi sia preoccupato che Anna possa innamorarsi di un altro uomo. Il nuovo gossip giunge dal settimanale Oggi, che lascia intendere che presto nel cuore della bella cantante di Sora potrebbe arrivare un altro uomo che non è, dunque, il padre di suo figlio Andrea.

Gigi D’Alessio gelosissimo di Anna Tatangelo? L’ultimo gossip

“Anna dice basta e Gigi teme spunti un altro”, è il titolo che Alberto Dandolo ha dato al suo nuovo gossip. Su settimanale poi si legge: “La paura è soprattutto di D’Alessio, gelosissimo, insofferente. Terrorizzato dall’idea che Anna possa trovare un altro uomo e voltare pagina. Per sempre”. Pare, dunque, che il cantante napoletano tema l’arrivo di un altro uomo nella vita della sua ormai ex. Parole che fanno intuire come, nonostante la rottura, Gigi provi ancora forti sentimenti per la Tatangelo, dalla quale potrebbe dunque essere partito il desiderio definitivo di chiudere questa relazione. Rimangono comunque solo delle ipotesi: attualmente i due sono separati e single. Potrebbero però presto arrivare chiarimenti ulteriori sulla rottura.

