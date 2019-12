ANNA TATANGELO/ Il punto interrogativo sul matrimonio con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha conquistato di nuovo il pubblico con la sua Essere una donna, grazie alla recente partecipazione ad All Together Now. Alcuni giorni dopo il duetto con Gigi D’Alessio, sulle note di Un nuovo bacio che ha regalato ai fan la speranza che la recente crisi di coppia sia ormai svanita. L’intesa fra i due artisti a quanto pare è di nuovo viva, anche se non mancano di certo delle frecciate che la cantante di Sora destina al compagno. “A casa un po’ meno”, ha sottolineato infatti a 20 anni che siamo italiani quando Vanessa Incontrada le ha chiesto se Gigi sia simpatico anche fra le mura domestiche. “Non siamo Al Bano e Romina, con tutto il rispetto, perché non siamo nati come coppia musicale. Abbiamo fatto solo un duetto 20 anni fa. Ma se continui a fare duetti sempre con la stessa persona, alla fine si forma una coppia artistica, e noi non vogliamo questo”, ha detto invece D’Alessio a Diva e Donna, spiegando come mai siano trascorsi 17 anni prima che si presentasse di nuovo sul palco con la compagna per un nuovo duetto.

ANNA TATANGELO, IL PUNTO INTERROGATIVO SUL MATRIMONIO

“Adesso è giusto che ognuno abbia i suoi spazi”, ha aggiunto: anche se hanno una relazione, non vuol dire che ci sarà modo di unire le due carriere artistiche. Punto interrogativo anche sul possibile matrimonio. Dopo la comparsa di un anello al dito di Anna, sembra che il progetto sia caduto nel dimenticatoio oppure semplicemente messo da parte. Anna Tatangelo continua a infiammare i fan sui social, grazie a pose sensuali, seducenti e a volte più casalinghe. In uno degli ultimi scatti la vediamo con un solo cardigan in bianco e nero, due colori che richiamano una scelta precedente, quando ha sfoggiato un completo super fashion. “Per Coco Chanel era l’accordo perfetto, il mix più elegante”, ha scritto su Instagram. Lo scatto successivo invece è molto più piccante, sia per le spalle nude sia per quella gamba scoperta, che lascia spazio all’immaginazione. “Non è necessario dire tutto ciò che si pensa, ma è fondamentale pensare a tutto quello che si dice”, scrive.

L’ALLERGIA AL NICHEL

Oggi Gigi D’Alessio sarà invece ospite di Domenica In per parlare del suo prossimo concerto a Napoli. Non sappiamo se Anna sarà fra il pubblico ad assistere all’evento oppure se sceglierà di non fare una piccola incursione, data la volontà da parte di entrambi di tenere separate le rispettive carriere. Alcuni giorni fa, Anna ha svelato poi un retroscena del suo passato. “Come tutte le bimbe ero un po’ vanitosa e mi piaceva indossare un paio di orecchini o un bracciale, salvo poi ritrovarmi con la pelle piena di bolle e addirittura desquamata. Come se non bastasse, anche il più piccolo inserto metallico di un vestito, coma una cerniera o una fibbia, scatenava una reazione inaudita. I miei genitori mi portarono dal dermatologo, per il quale la diagnosi fu subito chiara: allergia al nichel!”, ha detto a Ok Salute e Benessere, sottolineando che non si tratta comunque di qualcosa di grave, anche se negli anni successivi ha dovuto evitare del tutto il contatto con certi oggetti che contenevano quel metallo.



