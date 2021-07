Anna Tatangelo/ In tv con un programma tutto suo: “Ho ancora molto da raccontare”

S’intitola Scene da un matrimonio il nuovo programma di Anna Tatangelo, cantante originaria di Sora (Frosinone) che torna in tv dopo il successo come giurata di All Togheter Now. Anna sarà al timone di un format fortemente voluto da Piersilvio Berlusconi, patron di Mediaset (il programma andrà in onda proprio su Canale 5), anche se sono ancora pochi i dettagli svelati dalla produzione. “Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla”, ha dichiarato Anna al Giornale, “non posso dire nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno”.

Quel che è certo è che l’esperienza ad All Together Now sia stata molto importante per farle ottenere questo nuovo ingaggio, che arriva in concomitanza con la chiusura dello storico programma Domenica Live di Barbara D’Urso che per anni aveva monopolizzato la fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

Anna Tatangelo in tv con Scene da un matrimonio

I nuovi volti su cui puntare per fare concorrenza a Mara Venier sarebbero dunque quelli di Silvia Toffanin e soprattutto Anna Tatangelo, alla sua prima, grande esperienza come conduttrice televisiva. Lei stessa si dice pronta a mostrarsi in una veste inedita: “Comunque racconterò molto anche me stessa”, precisa poco dopo. E soprattutto è pronta a dare il meglio di sé: “Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me. (…) Penso di essere stata una delle prime in Italia che ha provato ad andare oltre la musica, seguendo gli esempi di altre artiste che pubblicavano dischi ma facevano anche televisione. Negli anni Sessanta e Settanta era una abitudine di tante. Poi basta. Poi si è chiuso lo spazio e, se si provava ad uscire, ci si sentiva dire ma questa che vuol fare?”. Pare che la conduzione, in un primo momento, fosse stata affidata ad Alessia Marcuzzi, che però di recente ha detto addio a Mediaset con l’intenzione di dedicare più tempo a se stessa. Quanto ad Anna, a questo punto, si attendono sviluppi.

