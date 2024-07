Ormai da qualche settimana è terminata la storia d’amore tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci, molto più giovane di lei. Il 25enne dal fisico scolpito è di nuovo single, così come la cantante ed ex di Gigi D’Alessio, che ha descritto la storia con il ragazzo come un “amore tossico”. In effetti, nonostante i dettagli sulla brusca rottura non siano ancora stati rivelati, pare che i due si siano lasciati in malo modo. Sembrerebbe tutta colpa del famoso modello di Giorgio Armani e Anna Tatangelo in queste settimane non ha esitato a mandargli delle belle frecciatine.

Intanto, però, la cantante non è rimasta a rimuginare, ma si è concessa un bel tour Europeo fino a settembre e una splendida vacanza al mare, dove ha mostrato di nuovo il suo fisico mozzafiato. In realtà, entrambi gli ex fidanzati si sono dati alla pazza gioia e al relax dopo la storia d’amore. Mattia Narducci sta viaggiando a Mykonos e in Francia tra una sfilata e l’altra per Guess, mentre la Tatangelo è impegnata con i suoi concerti. Tra le ultime indiscrezioni spicca anche l’avvistamento del modello insieme a Martina Stella al party di Marciano: ballavano insieme all’evento con altri VIP dopo la sfilata.

Anna Tatangelo spensierata a Ibiza: “Mi fido solo di mio figlio”

Dopo la fine della storia con Mattia Narducci, Anna Tatangelo è stata paparazzata nella località spagnola di Ibiza. Una vera e propria vacanza da single, che la 37enne ha deciso di viversi dopo quella che lei ha definito come una “relazione tossica”. Tempo di pausa e guarigione dalla storia finita con Narducci, mentre è impegnata nel suo tour musicale per il 2024. Intanto, sulla spiaggia ha messo in mostra il suo fisico mozzafiato sfoggiando un bikini da urlo e nelle foto si vedono numerosi ragazzi che la guardano. Una fila di corteggiatori, come del resto ha avuto da tutta la vita per via del suo talento e del suo aspetto attraente.

Anna Tatangelo, infatti, non esita a mostrare le sue splendide forme anche su Instagram, nonostante i vari commenti degli hater che la giudicano quotidianamente. La cantante originaria di Sora nel Lazio, sta ritrovando la pace e la sua stabilità anche insieme a suo figlio Andrea, nato dalla relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio. “Mi fido solo di mio figlio”, ha risposto ai fan che le chiedono novità sulla sua vita sentimentale dopo Mattia Narducci. Cosa la rende felice? Anche qui la cantante ha risposto con i tre valori fondamentali per la sua vita: “Mio figlio, la musica, il mio equilibrio”.