Anna Tatangelo “mi si sono infiammati i tendini”/ Infortunio “sportivo” per l’ex di Gigi D’Alessio…

Anna Tatangelo, che da poco ha svelato la rottura con Gigi D’Alessio, non smette di pensare ai fan, nemmeno in questo periodo così difficile per l’Italia. Anzi si è già messa all’opera per organizzare qualche evento extra, pur rimanendo a casa. “In questo periodo”, scrive sui social, “sto cercando di organizzare un po’ di appuntamenti per rimanere in contatto con voi e farvi anche qualche piccola sorpresa”. A quanto pare quest’ultimo evento avverrà su IGTV, come anticipa in modo stringato. Clicca qui per guardare il post di Anna Tatangelo. L’ex marito Gigi D’Alessio invece sarà ospite di Musica che unisce, il programma solidale che andrà in onda nel preserale di Rai 1 di oggi, martedì 31 marzo 2020. I due si sono lasciati in via definitiva da qualche tempo e sembra proprio che le loro strade si siano allontanate ancora di più. Anche se prima c’è stata la possibilità per l’ex coppia di vivere un piccolo ritorno di fiamma. “In questi giorni quando guardo fuori mi soffermo a pensare alle cose che diamo per scontate”, scrive Anna sui social alcuni giorni fa, “presi dalla frenesia della nostra quotidianità. Mi alzo la mattina sperano che le notizie in tv siano divese, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un’altra”. Una riflessione intensa che Anna ha scelto di condividere con i fan, anche per invogliare a rimanere a casa, a guardare il mondo, per adesso, dalla finestra. “C’è molto da fare”, conclude, “bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte: stare a casa propria“. Clicca qui per leggere il post di Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo, piccolo infortunio in casa

Anna Tatangelo ha esagerato: lo ha ammesso in questi giorni parlando di un piccolo infortunio avvenuto in casa. La cantante infatti è in quarantena forzata, come vuole il decreto governativo, e ha deciso di fare un po’ di corda per tenersi allenata. “Attenzione a fare la corda per una settimana di fila”, sottolinea nelle Stories di Instagram, “mi si sono infiammati i tendini”. Così è dovuta ricorrere alla fisioterapista, ma non una professionista qualunque. E’ stata la sorella Silvia infatti ad intervenire per darle un po’ di sollievo alle caviglie. A quanto pare il massaggio ha funzionato, visto che in un’altra Storia la vediamo mentre fa una breve incursione saltellante nel TikTok del figlio Andrea D’Alessio. Nessun accenno invece all’ex compagno di vita, dopo l’annuncio di Gigi, fatto a inizio mese, sulla loro nuova rottura. Non un bel periodo per l’ex coppia e soprattutto per il cantante, che in queste ore ha annunciato un nuovo slittamento del suo Noi due tour, che ritornerà a quanto pare il prossimo autunno per le tante tappe previste in questa primavera.

I pensieri viaggiano

