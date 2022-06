Anna Tatangelo provoca sui social/ La storia su Instagram che solleva sospetti… a che è dedicata?

Anna Tatangelo torna sui social, il gesto che solleva sospetti

Gigi D’Alessio ha celebrato 30 anni di carriera. Tanti gli artisti presenti anche se a molti non è sfuggita l’assenza di Anna Tatangelo. Non sono chiari i motivi per cui l’artista non sarebbe stata presente sul palco anche se è plausibile pensare che il rapporto si sia incrinato per via di alcuni passati trascorsi. La cantante aveva ammesso a Verissimo di aver saputo della nascita del quinto figlio del compagno sui giornali. Anna Tatangelo non l’avrebbe affatto presa bene e si sarebbe trincerata dietro il silenzio più assoluto. La sua assenza al concerto però non è passata inosservata e un dettaglio non è sfuggito ai fan. Anna Tatangelo è tornata sui social e a colpire sono alcuni comportamenti. In particolare lo smack e l’occhiolino che sa di provocazione che la cantante ha lasciato nella sua prima stories. In molti si sono chiesti a chi fossero diretti questi gesti.

Anna Tatangelo sta vivendo una storia d’amore con Livio Cori ma il loro rapporto appare altalenante. Intanto si insinua il sospetto che Anna avesse voluto lanciare un messaggio al suo ex Gigi D’Alessio. I rapporti tra i due ormai però sono inesistenti soprattutto da quando Gigi è diventato di nuovo papà di Francesco. Sui social però un utente ha fatto notare che il figlio della Tatangelo e di Gigi D’Alessio sarebbe stato presente al concerto: “Si vede dalle storie della figlia di D’Alessio”. Una conferma ulteriore del fatto che Anna non abbia voluto presenziare per via dei trascorsi con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbero tornati insieme a distanza di un mese dalla loro rottura. Livio Cori aveva espresso i propri malumori. Il rapper aveva dichiarato di avvertire la pressione per il fatto che Anna aveva avuto come compagno Gigi D’Alessio. Ora però sembra essere tornato il sereno tra loro e il Settimanale Chi aveva parlato di un riavvicinamento. Anna Tatangelo però avrebbe posto una condizione: “Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”.

A causare la rottura sarebbero stati i continui malumori dettati probabilmente dalla gelosia di Livio Cori nei confronti di Gigi D’Alessio. L’artista è stato un grande amore per Anna Tatangelo tanto che dopo la separazione da lui è stato difficile tornare in careggiata. In un’intervista al Settimanale Gente, l’artista aveva confidato: “La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere. Rimpianti? No, nessuno. Se tornassi indietro rifarei tutto: ho fatto sempre di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire”.











