Anna Tatangelo/ Video, Le nostre anime di notte il nuovo successo (Seat Music Awards)

Anna Tatangelo torna sul palcoscenico oggi, 6 giugno 2019, per i Seat Music Awards. La cantante italiana porterà probabilmente sul palcoscenico il suo ultimo splendido successo e cioè “Le nostre anime di notte”. L’omonimo libro di Kent Haruf non c’entra molto con una canzone che rispetta i canoni estetici e tematici della splendida artista che ancora una volta dimostra di avere una sensibilità al di sopra della media. Non è da escludere però che possa cantare anche altri brani di successo della sua discografia. In questi eventi è anche il pubblico ad esprimere spesso la volontà di ascoltare un’altra canzone degli artisti che sono pronti per questa evenienza, lanciando i brani più famosi che il pubblico adora e che conosce a memoria. Accadrà anche oggi?

Anna Tatangelo, Seat Music Awards: Tutto ciò che serve

Nelle radio arriverà domani Tutto ciò che serve di Anna Tatangelo, cosa che nn sappiamo ancora se vedremo in onda questa sera al Seat Music Awards. Il brano è presente nell’album La fortuna sia con me scritta da Rory Di Benedetto e Rosario Canale. Il cd è uscito lo scorso febbraio durante la kermesse della musica italiana, il Festival di Sanremo. C’è però da dire che l’uscita in radio domani potrebbe essere una discriminante per lanciare proprio il brano. Di certo Anna Tatangelo ha tante frecce al suo arco, quindi sarà importante capire anche quale sarà la strategia dei manager che lavorano al suo fianco. L’unica possibilità per i fan è dunque quello di aspettare il momento in cui sarà proprio la Tatangelo a salire sul palcoscenico dell’evento musicale dell’estate.

Gigi D’Alessio si arrabbia per le foto hot?

Gigi D’Alessio è reduce dalla vittoria di The Voice of Italy con la sua Carmen Pierri, ma non sarà ai Seat Music Awards con la sua Anna Tatangelo. Di recente però pare che l’artista si sia arrabbiato con la sua dolce metà per delle foto troppo hot sui social network. Molto spesso la ragazza ha dimostrato di voler raccontare anche la sua vita oltre che la sua musica sui social network, ma il pubblico l’apprezza anche per le curve incredibili e per la forma sempre al massimo. C’è curiosità di vedere dunque se proprio Gigi D’Alessio avrà voglia di comunicare queste voci che lo vedono come arrabbiato di fronte a quanto accaduto nelle ultime settimane quando i giornali si sono scatenati nei confronti proprio della coppia.

Le nostre anime di notte





