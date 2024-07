Anna Tedesco, chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Il messaggio sui social

Anna Tedesco, il messaggio della mamma di Maicol Bei

Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne, dopo essere stata una protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi, si sta godendo l’avventura televisiva del figlio Maicol Bei che è uno dei tentatori di Temptation Island 2024. Durante la prima puntata di Temptation Island 2024, Maicol Bei non ha avuto molto spazio per l’andamento della puntata che è stata dedicata in gran parte a Lino e a Tony che, dopo poche ore dall’ingresso nel villaggio, hanno cominciato ad interagire con le tentatrici.

Innamorata del figlio e orgogliosa di quello che sta facendo, in occasione del debutto di Temptation Island 2024, Anna Tedesco ha condiviso, tra le storie del proprio profilo Instagram, un messaggio esortando tutti i fan a guardare il programma e a seguire l’avventura da tentatore del suo principe azzurro.

Anna Tedesco è ancora single dopo Uomini e Donne?

Anna Tedesco, da mamma di Maicol Bei, è pronta a seguire la seconda puntata di Temptation Island 2024 appassionandosi alle vicende delle coppie che si stanno mettendo totalmente in gioco. I fan, tuttavia, oltre a seguire le gesta di Maicol Bei a Temptation Island, sono curiosi di scoprire anche se nella vita dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne ci sia l’amore.

Anna Tedesco, infatti, aveva lasciato Uomini e Donne da sola per poi finire al centro di indiscrezioni per l’amicizia con Giorgio Manetti. In tanti, infatti, pensavano che tra i due ci fosse una storia d’amore, ma più volte, entrambi hanno smentito ribadendo di essere solo amici. Ad oggi, dunque, Anna Tedesco è ufficialmente single o avrà trovato l’amore?











