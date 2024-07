Temptation Island 2024, 2a puntata/ Diretta e coppie: falò a sorpresa e confronto per Lino e Alessia

Temptation Island 2024: oggi in onda la seconda puntata

Dopo il convincente debutto che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, oggi, giovedì 4 luglio, torna in onda Temptation Island 2024 con una seconda puntata ricca di colpi di scena, lacrime, confessioni e falò di confronti che stupiranno i telespettatori. Le coppie attualmente presenti nel villaggio sono quelle formate da Alessia (30 anni) e Lino (29 anni); Jenny (26) e Tony (41); Christian (34) e Ludovica (29); Siria (22) e Matteo (33); Gaia (24) e Luca (32); Martina (26) e Raul(23); Vittoria (34) e Alex (36). Come svelano le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2024, uno dei protagonisti indiscussi sarà Lino che, dopo aver rifiutato il primo confronto, dovrà decidere se accettare o mano il falò richiesto nuovamente dalla fidanzata Alessia, stanca di vederlo flirtare con le tentatrici.

Temptation Island 2024 anticipazioni, Filippo Bisciglia assicura un colpo di scena/ "Ci sarà una scoperta"

Spazio, poi, a Tony che, insieme a Lino, è stato uno dei protagonisti della prima puntata durante la quale ha non solo apprezzato la bellezza delle tentatrici, ma ha anche ammesso di avere una doppia vita di cui la fidanzata Jenny ha scoperto tutto guardando i video insieme alle altre fidanzate. Questa sera, però, i colpi di scena saranno davvero tanti e riguarderanno anche le altre coppie.

Lino Giuliano ha mentito sul suo lavoro?/ La segnalazione sul fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024

Anticipazioni Temptation Island 2024: Alessia e Lino si lasciano al falò di confronto?

Dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation Island 2024, Alessia ha deciso di chiedere un confronto immediato al fidanzato Lino con cui è fidanzata da quattro anni e di cui non si è mai fidata. Alessia, infatti, ha deciso di partecipare al programma per capire se può fidarsi di lui ma dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni sulle tentatrici e dopo aver visto il suo atteggiamento, ha deciso di mettere subito un punto alla situazione. Dopo aver chiesto un primo falò rifiutato da Lino, Alessia ne ha chiesto un altro al termine della prima puntata.

Viktorija Mihajlovic (figlia Sinisa) a Temptation Island 2024: qual è il suo ruolo/ Il gesto sui social

Nel corso della seconda puntata, di fronte al feeling tra Lino e la tentatrice Marika, Alessia non perderà altro tempo. “Non si farà la vacanza qua”, sarà la frase della fidanzata prima di chiedere nuovamente il falò di cui Lino sarà informato da Filippo Bisciglia alla presenza degli altri fidanzati: dopo un primo rifiuto, Lino si presenterà davanti alla fidanzata Alessia per un falò di confronto senza esclusioni di colpi?

Temptation Island 2024: Raul chiede a sorpresa il falò alla fidanzata Martina?

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2024 annunciano tra i protagonisti anche Raul che, nel corso della prima puntata, non ha nascosto il proprio malcontento per alcuni atteggiamenti della fidanzata Martina che ha deciso di partecipare al programma a causa della gelosia del fidanzato. Una gelosia che Raul esprimerà nel corso della puntata di questa sera quando, di fronte ad un filmato, esploderà: “Ma non ti vergogni?”.

Poi, arriverà l’annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia alle fidanzate: “Uno dei vostri fidanzati ha richiesto il falò di confronto anticipato”. Il nome del fidanzato che ha richiesto il falò non è stato svelato, ma sul web, sono in tanti a credere che possa essere proprio Raul ad aver chiesto il falò di confronto: sarà davvero così?

Le lacrime di Matteo e la dura reazione di Christian nella seconda puntata di Temptation Island

I colpi di scena della seconda puntata di Temptation Island 2024 riguarderanno anche Matteo, il fidanzato di Siria che, nel video di presentazione, ha raccontato il suo incredibile cambiamento fisico e la sua voglia di capire se la relazione con Matteo possa continuare o meno. Matteo che, tra tutti i fidanzati, è quello che sta riscuotendo maggiori consensi, nel corso del nuovo appuntamento con il programma dell’amore, non riuscirà a trattenere le lacrime ammettendo di avere una grande paura di perdere la fidanzata.

Spazio, poi, alla durissima reazione di Christian che, guardando un video della fidanzata Ludovica, non riuscirà a nascondere la propria delusione: “Non ci posso credere“. Infine, Filippo Bisciglia continuerà a raccontare anche il viaggio dell’amore di Tony e Jenny con quest’ultima che si mostrerà sempre più timorosa per il futuro della propria relazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA