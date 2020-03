Anna Tedesco e Lucio/ Uomini e Donne: bacio record da 15 minuti

Anna Tedesco sta frequentando un nuovo cavaliere. Durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dopo essere salita in passerella per la sfilata delle dame dal titolo “Solo per i tuoi occhi”, Anna ha svelato di essere molto felice per il rapporto con Lucio, un nuovo cavaliere che ha prima sentito telefonicamente per 15 giorni e con cui si è vista prima della registrazione. La dama ha raccontato di essere arrivata a Roma, di averlo raggiunto, a sorpresa, in albergo e di essere uscita con lui. Nel corso della serata, Lucio si è avvicinato ad Anna baciandola e lei non solo non si è spostata, ma ha ricambiato dando vita ad un bacio durato 15 minuti. “Lui si è avvicinato, mi ha dato un baci. Io non mi sono spostata ed è scattato un bacio di 15 minuti ed è una cosa che non mi era mai successa“, racconta Anna.

ANNA TEDESCO E LUCIO, BACIO PASSIONALE A UOMINI E DONNE: GIANNI SPERTI NON CREDE ALLA COPPIA

Anna Tedesco è entusiasta della conoscenza con Lucio, ma Gianni Sperti, nonostante il bacio passionale, ammette di non credere alle buone intenzioni della dama. “Lei arriva a questo punto e da questo punto in poi che chiude e non si sposta più”, commenta Gianni Sperti. “Non è vero, con gli altri non ci sono stati baci passionali. Con Lucio c’è qualcosa di più”, replica la Dama. “Alla prima uscita dici che c’è qualcosa di più? Non lo conosci, sarebbe meglio parlare di un’attrazione”, aggiunge ancora Speri. “Lui è dolce, mi sa prendere”, ammette la Tedesco. Un sentimento ricambiato perchè anche Lucio ammette di provare un forte interessa per la dama.

