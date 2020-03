Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 marzo: Gemma in crisi “Nessuno per lei” (Trono Over)

Dopo il doppio appuntamento con i protagonisti del trono classico, Uomini e Donne oggi, 11 marzo, torna a dedicarsi a dame e cavalieri. Una puntata molto particolare visto che, in conseguenza al decreto per il Coronavirus, anche Uomini e Donne prosegue senza il pubblico in studio e con i protagonisti a un metro di distanza uno dall’altro. Oggi dame e cavaliere sono impegnati in una nuova sfilata che stavolta vede protagoniste le signore. “Solo per i tuoi occhi” è il tema della sfilata di oggi, durante la quale, però, non mancheranno scontri e anche qualche lacrima. In particolare Gemma Galgani ammette di essere in crisi ed è Maria De Filippi a spiegare perché: “Gemma è un po’ triste perché è un periodo che non riceve più corteggiatori”, fa sapere la conduttrice.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica fa una segnalazione pesante su Andrea

Di fronte a queste considerazioni, Gemma non riesce a trattenere le lacrime ma deve poi far fronte alle nuove accuse di Tina Cipollari. “Prima che entravi in questo studio ma che andavi cercando in giro? Fammi capire!” sbotta infatti l’opinionista a Uomini e Donne. “Potresti essere ogni tanto sensibile?” chiede allora la dama in lacrime. E non mancherà uno scontro tra la Galgani e Barbara De Santi, che sarà accusata di non essere spontanea e di voler apparire per quella che non è. Infine un battibecco a tre in studio tra Valentina, Veronica e Andrea. La prima sta uscendo con il cavaliere ma Veronica porta a galla una verità scomoda su di lui che potrebbe mettere in crisi la conoscenza con la Autiero sin dall’inizio. La Ursida parla infatti di una ragazza con la quale Andrea avrebbe trascorso un weekend a San Valentino e che avrebbe anche baciato.

