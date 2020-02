Anna Tedesco vs Samuel Baiocchi/ Uomini e Donne: “io sono fredda solo con…”

Anna Tedesco contro Samuel Baiocchi durante la sfilata femminile del trono over di Uomini e Donne. Per il tema “Ghiaccio bollente”, la dama si è presentata in passerella mostrando la parte glaciale del suo carattere con un abito lungo e una parrucca bianca. Nonostante la bellezza dell’outfit, però, la dama non ottiene voti altissimi. Tuttavia, se Anna accetta i voti non altissimi di alcuni cavalieri e di Gianni Sperti, non accetta il voto di Samuel Baiocchi che le dà un cinque. “E’ troppo scontata e poco sensuale. Poco sexy e molto fredda come sempre”, dice Samuel spiegando il suo voto. “Io sono fredda e l’ho detto: cerco il temerario che mi scalda perchè io dentro ho un cuore solo che se non trovo quello che mi fa sciogliere, io non mi sciolgo”, si difende la dama.

ANNA TEDESCO CONTRO SAMUEL BAIOCCHI A UOMINI E DONNE

Ruggini e rancori tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi durante la sfilata femminile del trono over. Contrariamente a Samuel, Mattia con cui Anna Tedesco è uscito diverse volte, vota la sfilata con un nove scatenando la reazione di Samuel. “Tu dai 9 a lei e 4 a Barbara (De Santi ndr)? Ma dai…”, sbotta Samuel Baiocchi. “Io non sono fredda, io devo solo trovare l’uomo che mi scalda. Io sono molto più calda di quello che tu puoi immaginare. non hai avuto questo privilegio”, sbotta la Tedesco. “Per fortuna”, ribatte Samuel. “Per fortuna mia che non mi sono sciolta davanti a te. A me non interessa il voto, ma non puoi dirmi che sono una donna fredda”, conclude la dama.

