ANNA TEDESCO VS GEMMA GALGANI/ Sfilata in costume “sei coraggiosa..” (Uomini e donne)

Gemma Tedesco contro Anna Tedesco in passerella. La dama di Torino ha deciso di sfidare Anna in una sfilata dal titolo “Nuotare a vista”. Un tema che regala un vantaggio alla Tedesco che, lavorando in piscina vanta un fisico in perfetta forma. Anna accetta volentieri la sfida sicura di poter vincere senza problemi. Gianni Sperti e Tina Cipollari si aspettano così di vedere Gemma in bikini, ma la Galgani si presenta in versione sirena. “Un tempo le sirenette ammaliavano i marinai, ma tu chi hai ammaliato finora? Hai fatto scappare tutti”, commenta Tina. Anna, invece, si presenta in versione bagnina con un pantaloncino e una maglietta rossa dando vita ad un salvataggio finto con Mattia. “E’ stata brava Anna, bella sfilata”, decreta Gianni Sperti. A votare è il parterre dei cavalieri che assegna la vittoria ad Anna. “Ma perché vai a fare queste sfide?”, chiede Gianni. “Perché non avrei dovuto farlo? Ho pensato di essere coraggiosa”, risponde Gemma. Un coraggio che le riconosce anche Anna Tedesco che poi porta a casa anche i complimenti di Gianni: “quanti anni hai?”. “54”, risponde la dama. “Complimenti perché a 54 anni, forse, non ho mai visto un fisico del genere”, aggiunge Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANNA TEDESCO E GEMMA GALGANI ANCORA RIVALI IN AMORE

Anna Tedesco contro Gemma Galgani a Uomini e donne. La diatriba tra le due dame sembra essere sempre al centro di tutto e anche oggi pomeriggio sarà così. La maxi puntata che si chiuderà questo pomeriggio con una super sfilata a suon di costumi e di pose sexy, si è aperta già con la discussione tra le due dame e tutto per via di Marcello. Lo stesso Gianni Sperti non ha potuto far altro che notare che Anna è sempre interessata agli uomini che vengono in studio per Gemma Galgani, solo una coincidenza? Il ballerino pensa proprio di no ma oggi le due avranno modo di andare di nuovo una contro l’altra e tutto per la sfilata che le vedrà impegnate in versione baywatch e poi in versione Babba Natale. Le risate non mancheranno così come le liti e i battibecchi e non è la prima volta per loro.

ANNA TEDESCO E GEMMA GALGANI ALLO SCONTRO TRA SFILATE E CAVALIERI

Anche in passato, nella sfilata di intimo, Anna Tedesco e Gemma Galgani si sono ritrovate e sfilare in bianco con un vestito quasi uguale e anche in quel frangente le polemiche non sono mancate. Se a questo ci aggiungiamo ancora la questione Marcello pronto a negare l’esclusiva alla dama torinese e tutto per via del fatto che si sta sentendo proprio con Anna Tedesco che, a sua volta, ha definito il neo cavaliere come il suo alter ego al maschile per quanto è interessante, brillante e pronto a darsi da fare. Anche questa volta le due sono destinate a scontrarsi facendo sognare i fan del trash e della trasmissione di Maria De Filippi.



