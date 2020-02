Samuel Baiocchi tra Valentina, Alessia e Aurora/ Uomini e Donne, Tina: “inutile…”

Samuel Baiocchi al centro della bufera nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere che, la settimana scorsa si è lamentato per un mancato bacio con Alessia, nel nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, tornerà a sedersi al centro dello studio per un confronto con le tre dame che sta conoscendo. Dopo Aurora con cui ci sono stati diversi baci e dopo Alessia, la giovane donna che è arrivata in puntata unicamente per conoscere lui, Samuel ha deciso di allargare ancora le proprie conoscenze frequentando anche Valentina, la dama di Firenze che stava uscendo con Erik. Samuel, però, non ha intenzione di continuare a frequentare tutte e tre le signore e, nella nuova puntata, chiuderà la conoscenza con Aurora nonostante con quest’ultima abbia più volte ribadito di stare bene. Il siparietto tra Samuele e le tre dame scatenerà così la reazione di Tina Cipollari.

SAMUEL BAIOCCHI TRA AURORA, VALENTINA E ALESSIA: TINA CIPOLLARI SBOTTA A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Samuel Baiocchi chiuderà la conoscenza con Aurora affermando di non avere niente in comune con lei. Il siparietto tra il cavaliere e le tre dame scatenerà la rabbia di Tina Cipollari che se la prenderà soprattutto con Aurora, Valentina e Alessia. “Tutte queste scene e questi teatrini, ma tanto a lui non interessate. E’ evidente, inutile che parlate per ore”, affermerà decisa Tina. “Secondo me, invece di consocere altre persone dovrebbe concentrarsi sulla conoscenza delle persone che già sta conoscendo”, affermerà Aurora. “Evidentemente non sa quello che vuole”, aggiungerà Alessia che, infastidita dall’atteggiamento di Samuel deciderà di accettare i numeri di altri cavalieri tra i quali ci sono Armando e Massimiliano.

