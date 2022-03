Anna Wintour, chi è Vera direttrice Vogue?/ Ispirò il film “Il diavolo veste Prada”

Anna Wintour è la vera direttrice di “Vogue” che ha ispirato il personaggio di Miranda Priestly nella pellicola cinematografica di enorme successo “Il diavolo veste Prada”. Nonostante l’autrice dell’omonimo romanzo, dal quale è stato ricavato il film che ha come protagonista Meryl Streep, neghi che le vicende narrata siano ispirata a lei, da più parti giungono conferme circa il fatto che la cinica Miranda Priestly sia la trasposizione sul grande schermo di Anna Wintour, a cui è anche dedicato il look del personaggio di Fey Sommers nella serie “Ugly Betty”.

Non solo: Frida Giannini, quando era alla guida della maison Gucci, durante un’intervista concessa a Serena Dandini confermò quanto la donna sia impenetrabile e potente, assicurando che tutto ciò che viene mostrato all’interno de “Il diavolo veste Prada” è autentico. Insomma, parrebbe non esserci alcun dubbio riguardo a questo aspetto. Appassionata sin da giovanissima di moda, Anna Wintour è figlia di Charles Wintour, storico direttore del London Evening Standard, e negli anni Settanta fu assunta da Harper’s and Queen a Londra. Poi, cambiò vita e andò a New York e lavorò come assistente editoriale e redattrice di moda per riviste come Harper’s Bazaar e Viva.

ANNA WINTOUR, LA VERA MIRANDA PRIESTLY DE “IL DIAVOLO VESTE PRADA”: STIPENDIO ANNUO SUPERIORE A 2 MILIONI DI DOLLARI

Anna Wintour nel 1985 fece ritorno nel regno unito e ottenne il primo incarico da caporedattore per British Vogue: l’esperimento evidentemente diede i suoi frutti, dato che nel 1987 ritornò a vivere nella Grande Mela per dirigere il magazine di interior design House & Garden. Un’ascesa rapidissima, impreziosita da un ulteriore tassello, datato 1988: fu allora che Anna Wintour prese il posto di Grace Mirabella alla direzione di Vogue America, rivoluzionando l’estetica e rendendolo un appuntamento in edicola alla portata di tutti.

Oggi, stando a quanto si legge in rete, ha un contratto con la casa editrice di Vogue (la Condé Nast), avrebbe uno stipendio annuo che supera i due milioni di dollari, un autista personale e un budget annuale di 200mila dollari riservato alle spese per l’abbigliamento. Dal 2013 è anche direttrice artistica dell’intero gruppo Condé Nast,c he nel 2018 l’ha promossa a direttrice a vita di Vogue. A livello privato, Anna Wintour ha negato di avere avuto una relazione con Bob Marley. Si è sposata nel 1984 con David Shaffer, psichiatra infantile, dal quale ha avuto due figli, Charles e Bee. Il divorzio è giunto nel 1999, anno in cui la giornalista ha avviato una relazione con Shelby Bryan, imprenditore del Texas.











