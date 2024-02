Annabelle Susanne Brewka, chi è la prima Madre Natura di Ciao Darwin/ Cosa fa oggi: la sorprendente decisione

Annabelle Susanne Brewka è la prima Madre Natura di Ciao Darwin: che fine ha fatto?

Se è vero che Madre Natura è la figura simbolo di Ciao Darwin, è anche da ricordare che la prima ad aver vestito questo ruolo e ad aver dunque dato inizio ad un momento iconico del programma è Annabelle Susanne Brewka. Era il 1998 quando la giovanissima modella faceva il suo esordio nel programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Bastò però soltanto un’occhiata al pubblico di Canale 5 per innamorarsene.

Annabelle Susanne Brewka era al tempo una modella svizzero-tedesca. Acquisì una certa notorietà partecipando proprio alla prima edizione di Ciao Darwin, dove grazie alla sua bellezza, al sorriso radioso e alla semplicità, unite ai distintivi capelli rossi, nacque la convinzione in molti che quello sarebbe stato per lei l’inizio di una carriera luminosa nel mondo della moda e, perché no, anche nel mondo dello spettacolo italiano. Non è stato però così.

Annabelle Susanne Brewka, la prima Madre Natura di Ciao Darwin ha lasciato il mondo dello spettacolo

Dopo la sua partecipazione come Madre Natura, Annabelle Susanne Brewka è misteriosamente scomparsa dalla scena pubblica e non si fa più menzione di lei neanche sui social media. Cercando il suo nome su Instagram infatti non si trova nulla, se non delle menzioni alla sua partecipazione a Ciao Darwin di quasi 30 anni fa. Un’assenza che ha sorpreso molti e che quindi conferma il fatto che la modella non ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo quell’esperienza.

L’assenza totale di Annabelle dai riflettori ha reso difficile individuare la sua attuale attività o il suo stile di vita. Non ha fatto più apparizioni sullo schermo e si può solo supporre che sia tornata a condurre una vita privata nel suo Paese d’origine, la Svizzera, magari dedicandosi ad altre passioni o interessi. Di conseguenza nulla sappiamo sulla sua vita privata e amorosa.

